Pumas UNAM fue uno de los equipos de la Liga MX que más actividad tuvo a lo largo del mercado de fichajes. Varios futbolistas llegaron a CU y muchos otros dejaron el club, pero todavía se espera que se produzcan algunos movimientos más considerando que la ventana finaliza el 12 de septiembre.

Publicidad

Publicidad

El equipo de Efraín Juárez igualó 0-0 este domingo con Club Puebla por la Jornada 6 del Apertura 2025. Fue un resultado decepcionante para Pumas. Por otro lado, en dicho partido fue titular Nathan Silva, quien tiene posibilidades de abandonar México.

ver también ¿Se acabó la paciencia? Aficionados de Pumas tunden a Efraín Juárez tras el empate ante Puebla

De acuerdo a la información revelada en las últimas horas por el periodista Bruno Murito de Ge Globo, el medio más importante de Brasil, Vasco da Gama se encuentra en negociaciones con Pumas para fichar a Nathan Silva, el defensa de 28 años.

“Fernando Diniz aprobó el nombre del defensa, que también despierta el interés de otros equipos”, agregó el reportero en relación a que el entrenador de Vasco dio el sí para la llegada de Nathan Silva. Según el periodista, el club brasileño avanzará estos días para intentar comprar definitivamente al defensa de Pumas.

Publicidad

Publicidad

Nathan Silva en el partido de Pumas ante Puebla (Imago7)

El club de la Liga MX parecería estar dispuesto a negociarlo. Vasco también tenía la intención de fichar a Joaquim Pereira, pero el brasileño entró en protocolo de conmoción tras su choque con Nahuel Guzmán en el juego ante Mazatlán y esto frenó las negociaciones que llevaba el equipo de Río de Janeiro con Tigres.

Por esta razón, se espera que Vasco se olvide de Joaquim Pereira debido a lo sucedido y se enfoque principalmente en cerrar la contratación de Nathan Silva. El mercado en Brasil cierra el próximo 2 de septiembre, por lo que las negociaciones deberían avanzar en estos días.

Publicidad

Publicidad

El valor de Nathan Silva

Pumas compró a Nathan Silva en julio de 2023 por aproximadamente 4 millones de euros al Atlético Mineiro. Dos años después, Transfermarkt tasa al futbolista en 5 millones de euros y está por verse si el club auriazul termina por vender al defensa brasileño.