La semana de Pumas UNAM comenzó con la noticia sobre la posible salida de Nathan Silva. Luego de lo que fue el empate con Club Puebla, salió a la luz la información de que Vasco da Gama había empezado a negociar con el club por el defensa brasileño.

De hecho, se supo que el equipo de Río de Janeiro ofertó 5 millones de dólares para fichar a Nathan Silva. Una vez hecha la propuesta de Vasco da Gama, la directiva de Pumas debía reunirse y hablar en conjunto para decidir si vendían o no a uno de los titulares de Efraín Juárez.

La decisión de Pumas sobre Nathan Silva

El reconocido periodista brasileño Vene Casagrande reveló este martes que Pumas no rechazó la oferta directamente, pero que propuso distintos cambios en la negociación. El club auriazul quiso que Atlético Mineiro renunciara al % que le quedaba de la ficha de Nathan Silva.

No obstante, el comunicador contó que Atlético Mineiro se negó a eso porque no iba a ayudar a Vasco porque, además, el club carioca le debe dos millones de dólares al ‘Galo’ por los traspasos de Paulo Henrique y Jair. Por otro lado, Pumas también le pidió modificar un detalle en el pago.

Nathan Silva se queda en Pumas (Imago7)

Vasco buscaba pagar el fichaje de Nathan Silva en tres plazos, pero Pumas pidió cobrar un número mayor al contado y el conjunto carioca se negó. De esta manera, ante los pedidos de los Felinos que fueron rechazados, la negociación por el defensa se cayó.

Teniendo en cuenta los pocos días que quedaban para el cierre del mercado, el cual finalizará el próximo 12 de septiembre en México, la directiva de Pumas no aceptó las primeras condiciones porque luego iba a tener que reemplazar a Nathan Silva con urgencia. Finalmente el brasileño se quedará en el plantel de Efraín Juárez.

