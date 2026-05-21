Efraín Juárez llegó a Pumas en un contexto complicado, con el objetivo de sacar al club de la crisis futbolística en la que se encontraba. El proyecto tenía una misión clara: cortar una sequía de 15 años sin poder ser campeón y devolverle protagonismo al equipo universitario dentro de la Liga MX.

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Con el paso del tiempo, el equipo fue encontrando su mejor versión. Aunque el proceso no fue sencillo, Pumas logró consolidarse en esta temporada, mostrando una idea más sólida y competitiva que le permitió volver a pelear en lo más alto del campeonato.

El resultado de ese crecimiento se ve reflejado en el presente: Pumas fue superlíder y además logró meterse en la gran final del futbol mexicano. Hoy inicia la serie decisiva ante Cruz Azul en el Estadio Ciudad de los Deportes, mientras que todo se definirá el domingo en el Estadio Olímpico Universitario.

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El propio Efraín Juárez habló de su proyecto y dejó en claro su deseo de continuidad en el club: “Yo quiero quedarme 20 años en este club. Tengo la ilusión, es mi sueño, es mi club. Quiero ser el Ferguson de los Pumas”, dijo el entrenador en entrevista con RÉCORD.

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🗣️ “Quiero quedarme 20 años en este club”



Efraín Juárez se sinceró con RÉCORD sobre su futuro como entrenador. ¿Seguirá en Pumas? 🔥



🎙️ @Carlos_Ponz @Rene_Tovar @elCesarCuervo pic.twitter.com/AwdediFirP — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) May 21, 2026

Efraín Juárez tiene ofertas del exterior

Además, el técnico mexicano también reconoció que existen intereses desde el exterior: “Depende mucho del proyecto, pero sí te puedo decir que hoy hay acercamientos de equipos de MLS, equipos en Europa y equipos en la propia liga que se han interesado por mis servicios”, comentó.

Aunque su intención es continuar, Juárez dejó en claro que no todo depende de él: “Entiendo que mi presidente, entiendo que hasta el rector lo dijo: hay que darle continuidad al proyecto de Efraín. Lo que no entiendo es muchas veces las formas de que hoy no se hayan acercado a mi representante gente del club para analizar una posible renovación”, explicó.

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El entrenador también agregó: “Eso es lo que a mí me saca un poco del tema, porque decir: ‘A lo mejor no me lo merezco todavía’”.

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