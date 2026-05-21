Efraín Juárez habló sobre su futuro en medio de la final con Pumas y sorprendió al reconocer intereses desde distintas partes del mundo.

Efraín Juárez atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera. Luego de llevar a Pumas a la gran final de la Liga MX, el entrenador mexicano reconoció que ya existen intereses concretos desde distintos mercados por sus servicios.

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“Depende mucho del proyecto, pero sí te puedo decir que hoy hay acercamientos de equipos de MLS, equipos en Europa y equipos en la propia liga que se han interesado por mis servicios”, confesó el técnico auriazul en plena semana decisiva para el club universitario.

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Efraín Juárez sueña con hacer historia en Pumas mientras define su futuro

A pesar de los rumores y del interés que despertó su trabajo, Juárez dejó en claro que su prioridad sigue estando en Pumas y que su gran objetivo es conquistar el título de la Liga MX.

“Yo quiero quedarme 20 años en este club. Es una ilusión y mi sueño; quiero ser el Ferguson de los Pumas. Entiendo que mi presidente y el rector de la UNAM quieren la continuidad del proyecto, pero no entiendo las formas de que no se hayan acercado a mi representante para negociar una renovación”, comentó el entrenador.

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Mientras tanto, el foco del técnico está completamente puesto en la final ante Cruz Azul. Pumas intentará terminar con la sequía de títulos y coronar una temporada en la que logró consolidarse como uno de los equipos más fuertes del futbol mexicano.

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