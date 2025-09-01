El mercado en Europa llegó a su fin este 1 de septiembre, pero en la Liga MX la ventana se mantiene abierta hasta el 12 de este mes. Muchos equipos han estado muy activos a lo largo de las semanas y todavía algunos clubes mantienen la ilusión de concretar un fichaje en los últimos días. Uno de ellos es Pumas UNAM.

La directiva felina y Efraín Juárez concretaron varios refuerzos importantes en este mercado como es el caso de Keylor Navas, Aaron Ramsey y Álvaro Angulo, entre otros. Pero Pumas todavía no ha podido cumplir con su deseo de incorporar a un ‘9’ de jerarquía.

En este sentido, Pumas fichó a José Juan Macías para darle una opción más a Efraín Juárez en la delantera, pero tanto el técnico como la directiva aún mantienen la ilusión de cerrar a un delantero de jerarquía. Es por eso que se desprendieron de Piero Quispe, para liberar un cupo de No Formado en México.

Efraín Juárez sobre el mercado de fichajes

Luego de la victoria de Pumas frente a Atlas con el gol de Aaron Ramsey, Efraín Juárez habló del mercado y manifestó que tienen varias opciones para elegir: “Estamos a la espera, a ver qué nos trae Santa Claus en septiembre. Lo que vendrá, vendrá. Hay que dejar fluir, el club está trabajando, llevamos cuatro meses trabajando en conjunto y hay opciones“.

“Hay opciones muy buenas, pero vamos a escoger otra vez por lo que nos puedan aportar tanto dentro como fuera (de la cancha) y entendiendo eso vamos a tener la mejor solución“, manifestó el entrenador de los Felinos en conferencia de prensa.

Pumas este domingo consiguió su segunda victoria en la Liga MX después de tres partidos sin ganar. El club auriazul ha tenido dificultades para ser contundente y traducir las ocasiones en goles. Es por eso que Efraín Juárez y la directiva trabajarán hasta último momento para incorporar a un ‘9’ que compita con Guillermo Martínez.