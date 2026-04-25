En el marco de la Jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga MX, Pumas UNAM dio otro golpe y venció 2-0 en condición de visitante a Pachuca en el Estadio Hidalgo, con el que le robó el liderato a Chivas luego de estar casi toda la campaña peleando desde atrás.

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Y esta victoria no es una más en la historia de los Universitarios. De la mano de Efraín Juárez, entrenador del equipo, los Universitarios alcanzaron las 36 unidades y firmaron el mejor torneo corto de su historia con 17 jornadas. Ahora, el equipo irá por el título en los playoffs.

La campaña constó de 10 victorias, 6 empates y apenas una derrota, con 34 goles a favor y 17 goles en contra. Más allá de caer ante Toluca, luego tuvo grandes victorias como ante Tigres UANL, Rayados y América, y grandes empates como contra el Rebaño Sagrado donde fue empatado con un penal en el último segundo.

¡Momento histórico para el Club Universidad Nacional!



🔝Con la victoria de hoy, Los Pumas alcanzaron los 36 puntos, estableciendo un nuevo récord en la historia de la institución, en torneos cortos de 17 jornadas.



🫂 Festejemos juntos, este logro es de todos, su apoyo y… pic.twitter.com/Lcy77T4XVw — PUMAS (@PumasMX) April 26, 2026

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Así lo expresaron en la cuenta oficial de ‘X’: “¡Momento histórico para el Club Universidad Nacional! Con la victoria de hoy, Los Pumas alcanzaron los 36 puntos, estableciendo un nuevo récord en la historia de la institución, en torneos cortos de 17 jornadas. Festejemos juntos, este logro es de todos, su apoyo y pasión lo sentimos siempre en la cancha. ¡Gracias afición azul y oro, son la mejor del mundo!“.

El equipo tiene una gran ilusión ya tras varios torneos vuelve a ser competitivo a nivel de poder ser campeón de la Primera División de México. Con Rayados afuera de todo, y con América, Cruz Azul, Toluca y Tigres UANL, con alguans dudas, los Auriazules parecen ser el gran candidato junto a Chivas.

¿Contra quién juega Pumas UNAM en la Liguilla del Clausura 2026?

Ahora, el equipo agurda rival con el duelo entre América y Atlas, donde precisamente los Zorros puede ser 8° y un posible rival. Si los de Jalisco ganan, el rival será Tigres UANL. Si pierden pasará a ser Xolos, por lo que son tres equipos los que primero visitarán el Estadio Olímpico Universitario en Ciudad de México.

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En síntesis