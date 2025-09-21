Por la Jornada 9 del Apertura 2025 de la Liga MX, Pumas UNAM igualó 1-1 en condición de local ante Tigres UANL en el Estadio Olímpico Universitario de la capital mexicana. Con este punto, el equipo auriazul no se pudo acercar a los puestos de Liguilla.

Podría haberlo hecho de no haber Aaron Ramsey errado su penal cuando el partido aún estaba 0-0. Revisado por el VAR, los Universitarios tuvieron su chance de ponerse arriba ante un equipo que es aspirante al título pero el europeo desperdició su oportunidad.

Primero, el entrenador comentó sus primeras sensaciones tras la igualdad: “Me voy tranquilo y muy feliz porque es una satisfacción ver todo lo que hablamos en la semana plasmado en el campo. Como entrenador, eso me da mucha satisfacción“.

Sobre el penal fallado por el mediocentro inglés, el estratega comentó: “Obviamente tenemos muy específico eso (cobrador de penalti), pero va mucho por sensaciones. Es parte del fútbol y el que no está dentro de ahí es el que no falla. El grupo es muy solidario“.

Habló también de mantener la calma y no sacar conclusiones anticipadas con aún mucho por jugar: “Estaba planteado el partido con él desde el inicio. Quien entre lo hace bien. Tengo un plantel muy orgulloso. Eso lo representa. Hay que hacer el análisis”.

¿Cuándo vuelve a jugar Pumas UNAM por el Apertura 2025?

Pumas UNAM volverá a ver acción en el certamen local pronto, ya que la Jornada 10 será entresemana. Visitará a Juárez el próximo martes 23 de septiembre desde las 21:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Olímpico Benito Juárez de la ciudad homónima.