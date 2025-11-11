Pumas UNAM logró ganar los últimos dos partidos de la Liga MX, contra Xolos y Cruz Azul, y pudo clasificarse al Play-In. Ahora el equipo de Efraín Juárez se enfrenta con Pachuca el próximo jueves 20 de nombre para seguir con vida en busca de la Liguilla.

De todos modos, el club auriazul se metió en esta situación por el irregular rendimiento que mostró durante el Apertura 2025. Efraín Juárez ha recibido muchas críticas en las últimas semanas por esto e incluso se comenzó a hablar sobre un posible despido.

René Higuita sobre Efraín Juárez

En las últimas horas una leyenda de Colombia, como lo es René Higuita, salió a apoyar a Efraín Juárez: “Tengo una muy buena amistad con el maestro Efraín. Tengo mucho agradecimiento por lo que hizo en Atlético Nacional. Llegó y lo sacó campeón en dos oportunidades“, dijo el exportero en una platica con el Diario AS.

“Es una persona que trabaja muy bien, que conoce el vestidor. Yo sé que ahora en México va a hacer también una muy buena representación de sus capacidades. Se necesita paciencia del aficionado porque el técnico de por si ya lleva esa paciencia. No por ganar o perder un partido uno es campeón o no lo es”, agregó René Higuita sobre la afición de Pumas y su entrenador.

Efraín Juárez y René Higuita en Atlético Nacional (@higuitarene1)

La leyenda de Colombia generó una relación con Efraín Juárez debido a su paso por Atlético Nacional, club donde el entrenador lo sacó campeón y que en enero de este año terminó renunciando. Luego, en marzo, decidió regresar a Pumas como el técnico principal.

Efraín Juárez logró el objetivo mínimo que tenía con Pumas al clasificar al Play-In, pero la esperanza de todos en CU es la de que el equipo derrote a Pachuca y siga avanzando en la Liga MX. Las críticas hacia el entrenador han disminuido en los últimos días, pero pueden revivir en caso de que los Felinos queden eliminados.

