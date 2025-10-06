Rayados de Monterrey volvió a descender puestos en la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX tras dejar puntos en el camino ante Xolos de Tijuana. El club regio, que venía de vencer por 1-0 a Santos Laguna en el Gigante de Acero la jornada anterior, igualó 2-2 en condición de visitante y ahora está tercero en la tabla de posiciones.

Los regios no jugaron su mejor partido y ahora deberán seguir trabajando si es que quieren mantener la ilusión de pelear por el liderato, aunque resulta complicado por el gran presente de Toluca y América. Cada punto perdido hace más cuesta arriba la lucha por el primer lugar.

Anthony Martial volvió a sumar minutos en México y terminó siendo protagonista, pero de forma negativa, tras fallar un gol increíble en la última jugada del partido frente al arco. La oportunidad perdida generó críticas inmediatas de la afición en redes sociales.

Los comentarios de los aficionados de Rayados contra Anthony Martial

“Sin pedos pudimos ganar pero con Martial es como jugar con uno menos, el tipo no es malo, es malísimo, Tecate debe ser la primera opción de cambio o ir de inicio, con todo eso, estuvo a punto de salir bien el planteamiento de hoy”, expresó un aficionado.

Otro fan agregó: “Espero que el contrato de Martial tenga una cláusula de rescisión por bajo nivel deportivo porque juega con más hueva que yo los lunes en el trabajo”.

“Viendo el juego de Martial sabes porque costó tan barato, honestamente mejor le hubieran dado la plaza a un canterano”, escribió otro fanático. Y un cuarto remató: “Pongan a entrenar a Martial definición si ya lo trajeron como 9 esas no las puede fallar”.

