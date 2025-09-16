Rayados cerró la contratación de Anthony Martial el viernes pasado en el último día del mercado, en lo que fue un movimiento que revolucionó al país. El ex futbolista del Manchester United y Borussia Dortmund, entre otros equipos, vestirá la playera del actual líder de la Liga MX.

Anthony Martial se encontraba en Europa y tenía que hacer unos trámites antes de viajar al país. Pero ya se terminó la espera, porque el delantero francés llegó a Monterrey este martes y allí habló por primera vez como futbolista de Rayados. Además, le envió un ‘recado’ a André-Pierre Gignac.

“Es uno de mis amigos (Gignac). Jugué con él en Selección Nacional. Somos amigos, pero enemigos en la cancha“, expresó Anthony Martial con la prensa en el aeropuerto. El Clásico Regio entre Rayados y Tigres se disputa en la Jornada 16 del Apertura 2025 y allí podrían reencontrarse ambos.

Por otro lado, Anthony Martial manifestó sus ganas de ganar títulos con Monterrey: “Sé que Rayados es un gran equipo en México, con buenos jugadores, y conozco algunos de Sevilla. Es un gran reto para mi venir aquí y haré todo para ganar y hacerlos felices“.

Además de hablar con la prensa, el exdelantero del Manchester United se tomó fotografías y autografió algunas playeras que fueron apareciendo de distintos aficionados. Por último, muchos se preguntan cuándo podría debutar Anthony Martial con la Pandilla.

¿Cuándo debutaría Anthony Martial con Rayados?

Que Anthony Martial juegue por primera vez el próximo fin de semana con el equipo de Domènec Torrent no suena descabellado. El francés disputó 23 partidos y convirtió 9 goles en la temporada pasada con el AEK Atenas, aunque en esta campaña solo jugó un encuentro a fines de julio.

“Estoy listo actualmente, solo me llevará un poco de tiempo adaptarme al jet lag, pero me siento bien“, comentó el atacante galo en su llegada al país. Una vez que se sume a los entrenamientos con el plantel, el entrenador de Rayados verá si ya podrá contar con Anthony Martial para el juego del sábado frente al América. En caso de que no juegue, lo más probable es que haga su debut el miércoles 24 de septiembre frente a Toluca por la Liga MX.