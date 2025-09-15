Rayados le ganó este domingo por 1-0 a Querétaro con un gol de Germán Berterame y el equipo se mantiene como el único líder de la Liga MX. Monterrey consiguió su séptima victoria consecutiva en el Apertura 2025 pero quiere seguir sumando de a 3 puntos.

Domènec Torrent ya dejó su nombre en la historia de Rayados porque es tan solo el segundo entrenador en lograr siete triunfos al hilo por la Liga MX. El único que había logrado esto antes fue Víctor Vucetich y ahora el español tiene la oportunidad de superarlo el próximo fin de semana.

Monterrey se enfrenta el próximo sábado con el América y después el miércoles 24 jugará frente a Toluca. Son dos partidos complejos con dos rivales difíciles para la Pandilla. Sin embargo, pese a reconocer la dificultad, Domènec Torrent reveló que el objetivo es llegar bien a la Liguilla.

El objetivo de Rayados

“No va a determinar nada el siguiente partido ante América o Toluca. Estoy feliz por cómo compite el equipo en general porque hacemos bastantes rotaciones, la gente está y será un buen examen porque enfrentaremos al América y Toluca en cuestión de tres días”, dijo en un inicio el entrenador de Monterrey.

Germán Berterame le dio la victoria a Rayados (Getty Images)

“Vamos a intentar ganar todos los partidos que podamos, pero nuestro objetivo es llegar bien a playoffs. Lo conocen más que yo, muchas veces el primero o el segundo tiene ventaja en Cuartos o Semifinales, pero de poco nos sirve, sí que será una prueba para el equipo para ver dónde estamos”, aseguró Domènec Torrent.

Rayados lleva siete victorias al hilo en la Liga MX y es el único líder, pero solo le saca un punto de diferencia a Cruz Azul, el segundo posicionado. Después le siguen América y Toluca, precisamente los próximos dos rivales de Monterrey. Estos dos equipos serán duros rivales para el plantel de Domènec Torrent y servirán de ejemplo para posibles enfrentamientos en la Liguilla.