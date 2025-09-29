Es tendencia:
Alexis Vega mantiene una marca con Toluca que nadie en la Liga MX tiene y solo José Paradela se le acerca

El atacante mexicano es líder de una marca importante en la Primera División de México y pocos jugadores le pueden seguir el ritmo.

Por Agustín Zabaleta

Alexis Vega es líder de una marca importante en el Apertura 2025
Alexis Vega es líder de una marca importante en el Apertura 2025

Este domingo finalizó la Jornada 11 del Apertura 2025 de la Liga MX con partidos interesantes y con muchas emociones. Por un lado, Tigres UANL venció de visitante a Querétaro con goles de Juan Brunetta y Marcelo Flores, mientras que Xolos derrotó por el mismo marcador a Cruz Azul con anotaciones de Domingo Blanco y Mourad El Ghezouani.

Con estos partidos y los que se disputaron durante el fin de semana, se movió la tabla de asistidores de la competición y de acá hasta que termine el mismo, habrá una lucha importante para ver quién se queda con el premio, aunque queda un largo camino por delante.

Sin embargo, quien domina con puño de hierro esta estadística es el atacante de Toluca, Alexis Vega. El mexicano lidera esta cuestión con 8 asistencias en 11 jornadas, seguido apenas de cerca por José Paradela, futbolista de Cruz Azul, y Nicolás Castro, compañero de Vega, con 5.

Tras ellos, aparecen tres futbolistas con 4 asistencias cada uno: Lucas Ocampos de Rayados, Adalberto Carrasquilla de Pumas UNAM y Diego González de Atlas. Si bien están en los puestos más altos, todos tienen la mitad de las asistencias que tiene el jugador de los Diablos Rojos.

Tabla de asistencias del Apertura 2025

  • Alexis Vega (Toluca) — 8 asistencias
  • José Paradela (Cruz Azul) — 5 asistencias
  • Nicolás Castro (Toluca) — 5 asistencias
  • Lucas Ocampos (Rayados) — 4 asistencias
  • Adalberto Carrasquilla (Pumas UNAM) — 4 asistencias
  • Diego González (Atlas) — 4 asistencias
