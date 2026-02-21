¿Cabecita Rodríguez a Rayados de Monterrey? La verdad sobre el rumor de su regreso a la Liga MX

En las últimas horas comenzó a circular un fuerte rumor en las redes sociales sobre un posible regreso de Jonathan “Cabecita” Rodríguez al futbol mexicano en este mercado de pases. El nombre del uruguayo volvió a instalarse en la Liga MX y rápidamente se lo relacionó con un club protagonista.
Cabecita fue vinculado con Rayados de Monterrey por una posible salida de Santiago Mele que les liberaba un cupo para fichar al atacante sudamericano. El delantero conoce a la perfección la Liga MX tras su paso por Santos Laguna, Cruz Azul y América, donde supo ser figura y campeón.
Sin embargo, en RG La Deportiva revelaron en las últimas horas que esa información que se filtró es falsa y que no hay posibilidades de que los regios fichen al futbolista que actualmente está con el pase en su poder. De esta manera, el rumor perdió fuerza rápidamente.
Jonathan Rodríguez todavía no define su futuro. Cabecita acaba de quedar libre tras su paso por Portland Timbers de la MLS y debe analizar cuál será su próximo destino, evaluando ofertas y proyectos deportivos antes de tomar una decisión definitiva.
México por ahora parece imposible y habrá que ver con qué club arreglará para continuar su carrera. El atacante uruguayo sigue siendo un jugador atractivo en el mercado por su experiencia, su capacidad goleadora y su conocimiento del futbol mexicano.
Los títulos de Cabecita en México
Santos Laguna
- Liga MX: Clausura 2018
Cruz Azul
- Liga MX: Guardianes 2021
- Campeón de Campeones: 2021
- Supercopa MX: 2019
- Leagues Cup: 2019
América
- Liga MX: Apertura 2023
- Liga MX: Clausura 2024
- Campeón de Campeones: 2024
En síntesis
- Jonathan Rodríguez acaba de quedar libre tras finalizar su paso por Portland Timbers.
- El medio RG La Deportiva desmintió el fichaje de Cabecita con Rayados de Monterrey.
- El atacante suma cuatro títulos de Liga MX con Santos, Cruz Azul y América.