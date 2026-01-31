Después de días de rumores y especulaciones, finalmente se confirmó la salida de Germán Berterame de Rayados de Monterrey. El delantero continuará su carrera en Inter Miami, dejando un hueco importante en la delantera del equipo dirigido por Domenec Torrent.

Los directivos del club regiomontano aún no han cerrado ningún reemplazo, aunque en la carpeta aparecen varios nombres que podrían ocupar la posición de titular. La salida de Berterame obliga a los responsables de fichajes a moverse rápido para no debilitar al equipo en la recta final del torneo.

Durante las primeras semanas, uno de los nombres que sonó con fuerza fue Uros Durdevic, delantero de Atlas. Sin embargo, según las últimas informaciones, habría otro futbolista que está tomando ventaja y que podría convertirse en el nuevo goleador de Rayados.

De acuerdo con lo informado por el periodista César Luis Merlo en el stream de Mike Máquina del Mal, Rafael Santos Borré estaría liderando la carrera frente a Durdevic para convertirse en el próximo delantero del Monterrey. El colombiano contaría con una ligera ventaja en la consideración de los directivos y podría ser el elegido para reforzar la delantera del equipo.

River Plate también buscó a Borré

Según los mismos reportes, River Plate mostró interés en fichar a Borré, pero el club argentino se topó con varias dificultades. Internacional pedía 6 millones de dólares por la transferencia, mientras que River quería incorporarlo a préstamo y no podía cubrir el salario solicitado por el delantero. En Monterrey, en cambio, esos obstáculos no serían un problema, lo que lo convierte en un objetivo más viable para la directiva regiomontana.

La expectativa ahora está en si el club concretará pronto la llegada de Borré o si seguirá evaluando otras opciones. Lo cierto es que Rayados busca cerrar su refuerzo lo antes posible para no perder ritmo en la parte decisiva del torneo y mantener la competitividad en todas las competiciones.

