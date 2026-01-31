Es tendencia:
logotipo del encabezado
RAYADOS

El delantero que toma ventaja sobre Uros Durdevic en Rayados para reemplazar a Germán Berterame

Los regios ya confirmaron la salida de Berterame y ahora siguen en la búsqueda de un reemplazo que pueda estar a la altura de las circunstancias.

Por Ramiro Canessa

Sigue a Bolavip en Google!
Uros Durdevic tiene competencia para llegar a Rayados.
© Getty ImagesUros Durdevic tiene competencia para llegar a Rayados.

Después de días de rumores y especulaciones, finalmente se confirmó la salida de Germán Berterame de Rayados de Monterrey. El delantero continuará su carrera en Inter Miami, dejando un hueco importante en la delantera del equipo dirigido por Domenec Torrent.

Publicidad

Los directivos del club regiomontano aún no han cerrado ningún reemplazo, aunque en la carpeta aparecen varios nombres que podrían ocupar la posición de titular. La salida de Berterame obliga a los responsables de fichajes a moverse rápido para no debilitar al equipo en la recta final del torneo.

Durante las primeras semanas, uno de los nombres que sonó con fuerza fue Uros Durdevic, delantero de Atlas. Sin embargo, según las últimas informaciones, habría otro futbolista que está tomando ventaja y que podría convertirse en el nuevo goleador de Rayados.

Publicidad

De acuerdo con lo informado por el periodista César Luis Merlo en el stream de Mike Máquina del Mal, Rafael Santos Borré estaría liderando la carrera frente a Durdevic para convertirse en el próximo delantero del Monterrey. El colombiano contaría con una ligera ventaja en la consideración de los directivos y podría ser el elegido para reforzar la delantera del equipo.

Tweet placeholder

River Plate también buscó a Borré

Germán Berterame habló por primera vez como jugador de Inter Miami tras dejar Rayados

ver también

Germán Berterame habló por primera vez como jugador de Inter Miami tras dejar Rayados

Según los mismos reportes, River Plate mostró interés en fichar a Borré, pero el club argentino se topó con varias dificultades. Internacional pedía 6 millones de dólares por la transferencia, mientras que River quería incorporarlo a préstamo y no podía cubrir el salario solicitado por el delantero. En Monterrey, en cambio, esos obstáculos no serían un problema, lo que lo convierte en un objetivo más viable para la directiva regiomontana.

Publicidad

La expectativa ahora está en si el club concretará pronto la llegada de Borré o si seguirá evaluando otras opciones. Lo cierto es que Rayados busca cerrar su refuerzo lo antes posible para no perder ritmo en la parte decisiva del torneo y mantener la competitividad en todas las competiciones.

En síntesis

  • Germán Berterame deja Rayados de Monterrey para fichar oficialmente por el Inter Miami.
  • Rafael Santos Borré lidera la carrera para reforzar la delantera del equipo de Domenec Torrent.
  • El club Internacional solicita un pago de 6 millones de dólares por la transferencia definitiva.
ramiro canessa
Ramiro Canessa
Lee también
López vs. Stevenson: cartelera completa, horarios de la velada y cómo ver EN VIVO
Boxeo

López vs. Stevenson: cartelera completa, horarios de la velada y cómo ver EN VIVO

El recadito de Efraín Juárez a sus críticos tras la goleada de Pumas
Pumas de la UNAM

El recadito de Efraín Juárez a sus críticos tras la goleada de Pumas

Antonio Mohamed destrozó a la Liga MX tras el empate de Toluca ante Puebla
Liga MX

Antonio Mohamed destrozó a la Liga MX tras el empate de Toluca ante Puebla

Quién pelea HOY sábado 31 de enero de 2026 en box: horarios y cómo ver EN VIVO las veladas
Boxeo

Quién pelea HOY sábado 31 de enero de 2026 en box: horarios y cómo ver EN VIVO las veladas

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo