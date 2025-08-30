Rayados sigue en un gran momento después de haber derrotado por 4-2 a Puebla este viernes. El equipo dirigido por Domènec Torrent consiguió su sexta victoria consecutiva en la Liga MX y el conjunto regiomontano se mantiene como el único líder del torneo.

Sergio Canales fue la gran figura del partido al convertir tres de los cuatro goles que hizo Monterrey, el primero de penal y luego los dos restantes de jugada. Además, el español logró el primer hattrick de su carrera por lo que este encuentro frente a Puebla quedará en su recuerdo.

Por otro lado, Sergio Canales ya convirtió 38 goles con la playera de Rayados y quedó a uno de igualar su marca de 39 anotaciones en el Betis, que hasta el momento es el club con el que más tantos anotó. Lo lógico es que Monterrey supere este registro en poco tiempo.

Unas horas después del partido, Sergio Canales se mostró muy feliz en sus redes sociales y envió un mensaje tras la victoria frente a Puebla: “Noche perfecta +3. Este equipo sigue demostrando su ambición. ¡Vamos a por más! ¡Dale @rayados!“, escribió el centrocampista.

El español ya cumplió dos años desde su llegada a Monterrey y todavía no pudo ganar títulos. Pero Sergio Canales no se quiere ir de México sin coronarse con Rayados y el referente del plantel está teniendo un gran torneo. Gracias a su hattrick, el exBetis es líder de goleo junto con Ángel Sepúlveda y Joao Pedro.

¿Cuándo vuelve a jugar Rayados?

El plantel de Rayados tendrá varios días para descansar y entrenar porque la próxima semana inicia una Fecha FIFA. Por lo tanto, Monterrey recién volverá a jugar el jueves 14 de septiembre frente a Querétaro, en Querétaro, por la Jornada 8 del Apertura 2025.