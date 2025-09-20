Por la Jornada 9 del Apertura 2025 de la Liga MX, Rayados empató 2-2 ante América en condición de local y perdió el liderato de la tabla de posiciones. El conjunto regiomontano mostró una buena versión en el primer tiempo pero se quedó estancado en el complemento.

Con este resultado, al equipo que viste de azul y blanco se le cortó la racha de victorias consecutivas que quedó en 7. Tras perder en la Jornada 1 por 3-0 ante Pachuca, el club albiazul hilvanó buenos resultados que lo llevaron a liderar el torneo mexicano.

Pero lo más impresionante es que el entrenador Domenec Torrent perdió la chance de meterse en la historia grande de los Albiazules con el récord absoluto de victorias consecutivas, que quedó en 7 y que la comparte con Víctor Vucetich, quedando ambos por encima de Enrique Álvarez, con 6.

Pese a esta gran decepción, no quedan dudas que aún así el récord de victorias consecutiva la ostenta el español, pero no en solitario como estuvo a minutos de pasar. Tras el buen Mundial de Clubes 2025, donde alcanzó los Cuartos de Final, el DT sigue dejando sensaciones buenas.

Y es que este ciclo lleva poco tiempo, iniciado en ese torneo a mediados de año. De momento lleva dirigidos 16 partidos, en los que cosechó 8 victorias, 4 empates y 4 derrotas. Su pequeña mancha es la floja labor en la Leagues Cup 2025, donde no alcanzó los playoffs.

¿Cuándo vuelve a jugar Rayados por el Apertura 2025?

De cara a la Jornada 10 del Apertura 2025, Rayados estará jugando el próximo miércoles 24 de septiembre desde las 20:05 horas (Ciudad de México) en condición de visitante ante Toluca en el Estadio Nemesio Díez, en lo que promete ser un gran duelo contra el campeón defensor de la Liga MX.

