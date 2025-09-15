Es tendencia:
Así quedó la tabla de goleo del Apertura 2025 de la Liga MX tras el gol del atacante argentino ante los Gallos Blancos.

Por Agustín Zabaleta

Así quedó la tabla de goleo de la Liga MX tras el gol de Germán Berterame
© Getty ImagesAsí quedó la tabla de goleo de la Liga MX tras el gol de Germán Berterame

Este domingo finalizó la Jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga MX con partidos interesantes y con muchas emociones. Por un lado, Rayados venció de visitante a Querétaro con gol de Germán Berterame, mientras que Atlético San Luis y Xolos igualaron 1-1 en Potosí.

Con estos partidos y los que se disputaron durante el fin de semana, se movió la tabla de goleo de la competición y de acá hasta que termine el mismo, habrá una lucha importante para ver quién se queda con el premio, aunque queda un largo camino por delante.

Joao Pedro Galvao es líder de la tabla de goleo del Apertura 2025. [Foto: Getty Images]

Joao Pedro Galvao es líder de la tabla de goleo del Apertura 2025. [Foto: Getty Images]

Un futbolista que sorprende es Joao Pedro Galvao, jugador de los Rojiblancos de San Luis, quien acumula 6 anotaciones y es líder de la tabla de goleo de la competición en solitario. El equipo ha hecho apenas 11 goles y el futbolista italiano tiene la mitad de ellos.

Tres jugadores lo siguen de cerca con 5 gritos de gol cada uno. Dos son del cuadro regiomontano que viste de azul y blanco y que es líder de la tabla de posiciones, Sergio Canales y Germán Berterame. El trio lo completa Ángel Sepúlveda, futbolista de Cruz Azul.

Tabla de goleo del Apertura 2025

  • Joao Pedro Galvao (Atlético San Luis) — 6 goles
  • Sergio Canales (Rayados) — 5 goles
  • Germán Berterame (Rayados) — 5 goles
  • Ángel Sepúlveda (Cruz Azul) — 5 goles
  • Lucas Ocampos (Rayados) — 4 goles
  • Frank Boya (Xolos) — 4 goles
  • Ismael Díaz de León (León) — 4 goles
  • Armando González (Chivas) — 4 goles
