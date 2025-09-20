Un Gigante de Acero absolutamente colmado recibirá este sábado al Monterrey y al Club América, en sin dudas el encuentro más esperado y prometedor del fin de semana en la Liga MX. Los ‘Rayados’ y las ‘Águilas’, con plantillas millonarias y presentes favorables en el campeonato, se enfrentan en un duelo clave por los primeros puestos.

Dentro de todos los condimentos que tendrá el choque liguero de esta tarde-noche, los aficionados se han preguntado qué sucederá con Anthony Martial, el flamante fichaje europeo de ‘La Pandilla’. El francés fue presentado en las últimas horas como refuerzo y los fanáticos ya quieren verlo dentro del campo de juego mostrando sus cartas.

En este sentido, Monterrey realizó un anuncio muy especial luego de la rueda de prensa que protagonizó el delantero ex AEK, y a un par de horas del encuentro ante el América. A través de su sitio oficial, la institución albiazul develó el misterio de si Anthony Martial jugará o no en el partido de la jornada 9 del Torneo Apertura.

Publicidad

Publicidad

Y la confirmación más ansiada llegó: el atacante internacional está dentro de los convocados para el juego contra las Águilas. Si bien no será titular dado que lo irán llevando de a poco en este proceso de adaptación al futbol mexicano, el cuerpo técnico del elenco regio contempla que si el contexto lo favorece, pueda sumar sus primeros minutos en Rayados.

Cabe recordar que hasta este día de partido, Martial no supera los tres entrenamientos con el primer equipo, pero como venía con continuidad y buena preparación física desde Grecia, no ha tenido problemas en ponerse de inmediato a las órdenes de Domenec Torrent. Bajo tal circunstancia, no sería utópico verlo jugar y un buen rato en el Gigante de Acero esta noche.