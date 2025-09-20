Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga MX

¿Juega Anthony Martial ante América? Rayados anuncia una última noticia sobre su fichaje

El francés llegó esta semana a México y todos se preguntan si sumará minutos esta tarde. Se develó el misterio.

Por Martín Zajic

Anthony Martial fue presentado en Monterrey.
Anthony Martial fue presentado en Monterrey.

Un Gigante de Acero absolutamente colmado recibirá este sábado al Monterrey y al Club América, en sin dudas el encuentro más esperado y prometedor del fin de semana en la Liga MX. Los ‘Rayados’ y las ‘Águilas’, con plantillas millonarias y presentes favorables en el campeonato, se enfrentan en un duelo clave por los primeros puestos.

Dentro de todos los condimentos que tendrá el choque liguero de esta tarde-noche, los aficionados se han preguntado qué sucederá con Anthony Martial, el flamante fichaje europeo de ‘La Pandilla’. El francés fue presentado en las últimas horas como refuerzo y los fanáticos ya quieren verlo dentro del campo de juego mostrando sus cartas.

En este sentido, Monterrey realizó un anuncio muy especial luego de la rueda de prensa que protagonizó el delantero ex AEK, y a un par de horas del encuentro ante el América. A través de su sitio oficial, la institución albiazul develó el misterio de si Anthony Martial jugará o no en el partido de la jornada 9 del Torneo Apertura.

Publicidad

Y la confirmación más ansiada llegó: el atacante internacional está dentro de los convocados para el juego contra las Águilas. Si bien no será titular dado que lo irán llevando de a poco en este proceso de adaptación al futbol mexicano, el cuerpo técnico del elenco regio contempla que si el contexto lo favorece, pueda sumar sus primeros minutos en Rayados.

Cabe recordar que hasta este día de partido, Martial no supera los tres entrenamientos con el primer equipo, pero como venía con continuidad y buena preparación física desde Grecia, no ha tenido problemas en ponerse de inmediato a las órdenes de Domenec Torrent. Bajo tal circunstancia, no sería utópico verlo jugar y un buen rato en el Gigante de Acero esta noche.

martín zajic
Martín Zajic
Lee también
¿Por qué no juega 'Tiba' Sepúlveda en Chivas vs. Toluca por el Apertura 2025?
Chivas

¿Por qué no juega 'Tiba' Sepúlveda en Chivas vs. Toluca por el Apertura 2025?

Las alineaciones de Rayados vs. América por el Apertura 2025
Liga MX

Las alineaciones de Rayados vs. América por el Apertura 2025

¿Por qué no juega 'Coco' Carrasquilla en Pumas UNAM vs. Tigres UANL por el Apertura 2025?
Pumas de la UNAM

¿Por qué no juega 'Coco' Carrasquilla en Pumas UNAM vs. Tigres UANL por el Apertura 2025?

¿Por qué no juegan Juan Brunetta y Nicolás Ibáñez en Pumas UNAM vs. Tigres UANL por la Jornada 9 del Apertura 2025?
Liga MX

¿Por qué no juegan Juan Brunetta y Nicolás Ibáñez en Pumas UNAM vs. Tigres UANL por la Jornada 9 del Apertura 2025?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo