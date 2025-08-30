Es tendencia:
Rayados

La advertencia de Domènec Torrent a sus jugadores tras la victoria de Rayados ante Puebla: “Tenemos que…”

A pesar de la sexta victoria consecutiva, Domènec Torrent fue autocrítico con su equipo por un aspecto en particular.

Por Patricio Hechem

Domènec Torrent fue autocrítico tras la victoria de Rayados
© Getty ImagesDomènec Torrent fue autocrítico tras la victoria de Rayados

Rayados se presentó este viernes en el Estadio Cuauhtémoc con la intención de continuar con su buena racha en la Liga MX. Y así lo hizo, ya que Monterrey ganó 4-2 y consiguió su sexta victoria consecutiva que lo mantiene como el único líder del campeonato.

El partido no empezó de la mejor manera para el equipo de Domènec Torrent porque Club Puebla marcó el primer gol del juego. Sin embargo, luego los jugadores de Rayados reaccionaron y lo dieron vuelta con un triplete de Sergio Canales y otra anotación de Lucas Ocampos.

Borja Mayoral, a un paso de Rayados: qué falta para que sea refuerzo del Monterrey

Borja Mayoral, a un paso de Rayados: qué falta para que sea refuerzo del Monterrey

Más allá de la alegría por continuar con la racha de triunfos consecutivos, Domènec Torrent se mostró preocupado por el aspecto defensivo y manifestó que deben mejorar: “Nuestro estilo es ofensivo, pero tenemos que mejorar mucho defensivamente“.

El otro día estaba realmente feliz porque aparte de marcar tres no encajamos, porque esto cuando llegas al mata-mata te puede meter en una semifinal o final”, manifestó el entrenador de Monterrey en conferencia de prensa, aunque igualmente se mostró contento por el resultado.

Sergio Canales convirtió un hattrick ante Puebla (Getty Images)

“Prefiero ganar 4-2 que 2-0 porque al final para el aficionado, incluso los de Rayados, siempre que en un partido hay goles y hay emoción, siempre es mucho mejor así. Pero al final tenemos que ajustar cosas, se trata de buscar un equilibrio entre defensa y ataque, en ataque lo estamos haciendo muy bien y en defensa lo podemos mejorar“, concluyó Domènec Torrent.

¿Cuándo vuelve a jugar Rayados?

El plantel de Rayados tendrá varios días para descansar y entrenar porque la próxima semana inicia una Fecha FIFA. Por lo tanto, Monterrey recién volverá a jugar el jueves 14 de septiembre frente a Querétaro, en Querétaro, por la Jornada 8 del Apertura 2025.

