La decisión que tomó Domènec Torrent con el plantel de Rayados durante la Fecha FIFA

Este lunes 1 de septiembre comenzó una nueva Fecha FIFA, la cual durará hasta la próxima semana. Todos los equipos de la Liga MX tendrán un freno en sus actividades y Rayados es uno de ellos, el equipo que actualmente es el único líder del torneo.

Rayados le ganó por 4-2 a Club Puebla el viernes pasado y el conjunto regiomontano consiguió su sexta victoria consecutiva en el Apertura 2025. El equipo de Domènec Torrent se encuentra en un gran momento de forma y buscará seguir con su racha de triunfos una vez que termine la Fecha FIFA.

Considerando que Monterrey no volverá a jugar durante un tiempo, Domènec Torrent tomó la decisión de darle 7 días de descanso al plantel. Esta determinación es como un ‘premio’ para los jugadores por el gran rendimiento que están mostrando en la Liga MX.

Asimismo, cabe recordar que Rayados disputó el Mundial de Clubes 2025 y quedó eliminado en los octavos de final. Por este motivo, el plantel de Monterrey tuvo muy poco descanso una vez que finalizó su participación en el Clausura 2025 porque al poco tiempo debieron reunirse para preparar este torneo.

Si se considera al Mundial de Clubes parte de la nueva temporada, el equipo de Domènec Torrent disputó 14 partidos en dos meses aproximadamente: 7 encuentros del Apertura 2025, 4 del Mundial de Clubes y otros 3 de la Leagues Cup. De esta manera, el descanso de una semana le caerá bien a los jugadores de Rayados.

¿Cuándo vuelve a jugar Rayados?

El próximo partido de Monterrey será el domingo 14 de septiembre, día en el que se enfrentará con Querétaro por la Jornada 8 del Apertura 2025. El conjunto regiomontano es el único líder de la Liga MX con 18 puntos y buscará seguir en la misma situación con un triunfo ante los Gallos Blancos.