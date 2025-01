En el marco de la Jornada 2 del Clausura 2025 de la Liga MX, Rayados empató 1-1 en su visita a Toluca en el Estadio Nemesio Díez. Con esa igualdad, el cuadro regiomontano suma 2 unidades tras haber debutado con otro 1-1 de local ante Puebla.

Pese al decepcionante resultado, la nota de la jornada llegó recién en la conferencia de prensa. Allí, Martín Demichelis habló de lo que fue el compromiso. Sin embargo, una consulta dejó descolocado al estratega de la institución albiazul.

Un periodista le lanzó una consulta en la que se lo vio muy incómodo al responderla. “¿Quién te asesora en los outfits? Porque sin temor a equivocarme eres el entrenador más elegante de la liga“, fue la irrisoria consulta que generó risas entre los presentes.

Con altura, aunque con asombro, el ex DT de River Plate respondió: “No, a ver, no te creas que cambio mucho. Es parte de mi ser, podría vestirme de chandal y también está bien”. Y agregó: “Pero me gusta el día del partido ponerme un saco y unos zapatos. Pero no por eso el equipo va a jugar mejor, los verdaderos protagonistas son los jugadores”.

El DT ya piensa en la Jornada 3 del certamen local, en la que Rayados buscará su primer triunfo en el torneo. El encuentro será ante Pachuca el próximo sábado 25 de enero desde las 21:00 horas (Ciudad de México) y el escenario del mismo el Estadio BBVA de Nuevo León.

El recado de Martín Demichelis a Toluca tras el empate 1-1 por el Clausura 2025

En otras de sus respuestas en la conferencia, no dejó pasar para enviar un dardo a los Diablos Rojos: “No ganar el primer partido de local genera descontento”. Y aseveró: “El rival (Toluca) casi no nos llegó, pero nos supo empatar. Es uno de los mejores de local (pero) hoy no nos dominó”, dejando en claro que su equipo mereció más.