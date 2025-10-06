Rayados perdió el liderazgo del Apertura 2025 después de lo que fue el empate con Xolos de este domingo. Toluca ganó su partido del fin de semana y Monterrey estaba obligado a derrotar a Tijuana para mantenerse en lo más alto, pero el equipo de Domènec Torrent no pudo hacerlo.

Rayados se presentó en el Estadio Caliente sin Sergio Ramos y Sergio Canales, dos de sus principales figuras. Monterrey empezó perdiendo el partido y lo dio vuelta con un doblete de Germán Berterame, pero los dirigidos por Domènec Torrent no pudieron sostener el resultado.

Después de lo que fue el empate con Xolos por la Jornada 12 del torneo, el entrenador del conjunto de la Liga MX explicó que el césped sintético del Estadio Caliente puede haberlos perjudicado aunque no quiso utilizarlo como una excusa.

“Nos ha afectado la frescura en el gol que hemos tenido, a veces por el bote del campo, aunque no nos vamos a excusar. Sabemos que es el único campo que es distinto y no es fácil para los equipos que no están acostumbrados. Pero nos hemos enfrentado, para mí, a un gran Tijuana“, explicó Domènec Torrent en conferencia de prensa.

Domènec Torrent saludando a Sebastián Abreu, el técnico de Xolos (Getty Images)

Algunos dirán que el césped sintético no afecta y otros protagonistas que sí, pero el dato marca que Xolos es el mejor local del Apertura 2025 junto con el América con 15 puntos (4 victorias y 3 empates). Sergio Ramos no viajó a Tijuana para no jugar en estas condiciones y cuidar su físico.

¿Cuándo vuelve a jugar Rayados?

Esta semana comenzó una nueva Fecha FIFA, por lo que el plantel de Domènec Torrent tendrá varios días de descanso y de entrenamiento antes de volver a competir. Monterrey se enfrentará el próximo sábado 18 de octubre ante Pumas en el Gigante de Acero a partir de las 19:00hs (CDMX).

