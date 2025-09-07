Las dos buenas noticias que recibió Domènec Torrent en Rayados antes del regreso de la Liga MX

Después de que Domènec Torrent les dio varios días de descanso a los jugadores, Rayados volvió a entrenar este sábado de cara al reinicio de la Liga MX. Monterrey jugará su próximo partido el domingo 14 de septiembre contra Querétaro por la octava jornada.

Rayados es el único líder del Apertura 2025 y lleva una racha de seis victorias consecutivas en el torneo. Por el buen momento del equipo y por el desgaste acumulado en las últimas semanas, Domènec Torrent les dio descanso a los jugadores para que disfruten de un tiempo libre.

El entrenador de Monterrey recibió dos buenas noticias en lo que fue el reinicio a las actividades. La primera está relacionada con Víctor Guzmán, quien pudo entrenarse con normalidad con el grupo después de la lesión que sufrió hace algunas semanas.

No se compartió un parte médico sobre qué lesión sufrió el ‘Toro’, pero la misma le impidió disputar los partidos de Rayados ante Necaxa y Puebla y el defensa tampoco pudo estar presente en la Fecha FIFA con la Selección Mexicana.

Carlos Salcedo, cerca de regresar

La segunda buena noticia que recibió Domènec Torrent también se relaciona con la defensa, en este caso con Carlos Salcedo. Recordemos que el futbolista sufrió la rotura de ligamento cruzado de la rodilla derecha en su primer entrenamiento con Rayados en febrero.

Después de varios meses de recuperación, Carlos Salcedo recibiría el alta médica en los próximos días para luego poder empezar a entrenar con Rayados y ponerse a punto de a poco. El defensa llegó desde FC Juárez y todavía no debutó con Monterrey.