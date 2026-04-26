Los jugadores de Rayados que la afición quiere fuera tras el fracaso

Este domingo se jugó el último partido de Rayados en la fase regular del Clausura 2026, donde el equipo ya no tenía nada que perder tras quedar eliminado de la Liguilla. Se enfrentaron ante el último lugar de la tabla, Santos Laguna, quienes los vencieron 3-0 en el Territorio Santos Modelo, por lo que la afición quedó más molesta aún.
El plantel de Nicolás Sánchez no pudo conseguir ni una anotación y eso enfureció más a todos, por lo que al medio tiempo del partido, cuando ya perdían 2-0 los seguidores comenzaron a hacer Trending Topic en “X” al Tato Noriega, pidiendo que ya se fuera del equipo, aunque en realidad después de este duelo no fue el único al que pedían fuera.
La escuadra se midió ante un plantel de varios jóvenes en el equipo de los Guerreros, por lo que para los seguidores de la Pandilla, la humillación era peor. Es por eso que tras concretar la derrota, el equipo publicó en sus redes sociales el marcador en contra y fue ahí donde los aficionados pusieron la lista de los jugadores que merecían salir.
Los quieren fuera de Rayados
Uno de los seguidores mencionó que Carlos Salcedo, Ricardo Chávez, Víctor Guzmán, Gerardo Arteaga, Erick Aguirre, Luis Reyes, Sergio Canales, Rodrigo de la Rosa, Santiago Mele y Jorge Rodríguez deberían irse de la plantilla, aunque hubo quienes además apuntaron a que podría irse hasta el “CM” y hacer una limpia total.
Hay que recordar que justo antes de este partido, Canales ya se había despedido de la institución, puesto que ya no hizo el viaje. Elementos como Djuka han sido elogiados, pero por otros equipos y es que después de estar como goleador del conjunto de Atlas ahora está pasando por el peor momento con Rayados, cuando los rojinegros están clasificados.
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En síntesis
- Rayados cerró su participación en el Clausura 2026 con una derrota de 3-0 ante Santos Laguna.
- La afición exigió la salida de Tato Noriega y realizó una lista de jugadores que no desean ver más en el equipo, incluyendo a elementos como Carlos Salcedo, Sergio Canales y Gerardo Arteaga.
- La molestia de los seguidores se intensificó al perder contra un plantel de jóvenes de los Guerreros, lo que aumentó la presión para realizar una “limpia total” en la plantilla.