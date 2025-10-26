Lamentablemente, en las últimas horas la violencia en la Liga MX ha ido en aumento y es que antes del Chivas vs Atlas y después del Cruz Azul vs Rayados hubo un par de aficionados que perdieron la vida a causa de situaciones que no tenían qué ver con lo que pasa en la cancha, por lo que encendió las alarmas en los diferentes clubes.

Publicidad

Publicidad

En la Ciudad de México, luego del duelo entre La Máquina y Monterrey se registró la muerte de un aficionado a las afueras del Estadio Olímpico Universitario en la UNAM, este a causa de supuestamente personal de Protección Civil en esta institución. Fueron horas en las que se mantuvo desparecido y la Fiscalía confirmó el día de hoy su muerte.

ver también Las cuatro bajas que tiene Rayados de cara al juego frente a Cruz Azul por la Liga MX

Supuesta agresión a aficionados de Rayados

Sin embargo, esto no fue lo único que se vio, sino de nueva cuenta las autoridades hicieron uso de la fuerza para someter a aficionados de Rayados. Y es que de acuerdo con un video compartido por el periodista Jesús Romero, de la Posta Deportes, se puede ver cómo elementos de seguridad agreden a las familias.

Aunque no se da contexto de lo sucedido en ese momento, se ve cómo los aficionados no quieren subirse a una camioneta y es la Policía de la Ciudad de México quienes les gritan: “¡Ya súbete!” y después de ello, se ve cómo uno de los elementos golpea en la cabeza a uno de los visitantes de Rayados, por lo que llamó la atención.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

¿Otra versión de los hechos?

La segunda versión da a conocer que para evitar riñas la policía intenta que los de la escuadra visitante se vayan de manera inmediata y es por ello que los suben con tanta urgencia a la camioneta. Ante esta versión, hay que mencionar que en Ciudad Universitaria sí se escolta a la afición rival cuando hay partidos, por lo que también apunta a que las cosas fueron de esa manera.

En síntesis

Aficionados de Rayados son agredidos supuestamente por policías.

Se registraron en esta última jornada dos muertes de aficionados en la Liga MX.

Otra versión argumenta que la policía cuidaba a los aficionados ante posibles riñas.

Publicidad