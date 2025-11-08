El Club de Futbol Monterrey buscará terminar la fase regular lo más alto que pueda en la tabla de posiciones, y para ello debe vencer a Chivas, otro de los equipos que se clasificó con anticipación a la Liguilla de este apasionante Apertura 2025. Los ‘Rayados’ visitan esta tarde al ‘Rebaño Sagrado’, en un atractivo encuentro de sábado.

En pos de lograr ese triunfo que les permita acercarse al podio del torneo, el conjunto albiazul dispondrá de un once muy novedoso, con algunas sorpresas. Lo más destacado, son las ausencias de Lucas Ocampos y Oliver Torres, dos de las estrellas que ‘La Pandilla’ tiene ocupando plazas de extranjero en su poderosa plantilla de jugadores.

En el caso del delantero argentino, su baja tiene que ver con una decisión del entrenador por ‘prevención’, según reveló el portal regio San Cadilla El Norte. El extremo ni siquiera ha viajado a Guadalajara para disputar el partido de esta tarde y se guardará para quedar a disposición para los cuartos de final en las mejores condiciones.

Por el lado del volante español, su salida del equipo se explica en una situación que Domenec Torrent ha replicado a lo largo del semestre: la rotación de futbolistas para evitar sobrecargas y dosificar minutos, con el fin de reducir el margen de lesionados y tener a todo el equipo en su plenitud para afrontar la Liguilla que se viene por delante.

Oliver Torres estará en la banca, Ocampos ni viajó [Foto: Getty]

En el lugar que deja libre Lucas Ocampos, el futbolista elegido por el técnico para ser de la partida será Jesús Corona, el ‘Tecatito’, que será una de las principales armas de ataque. Mientras tanto, en el sector que no tendrá a Oliver Torres, el nombre escogido hace ruido y es el de Carlos Salcedo, que no será marcador central sino volante de contención en este juego.

Con las ausencias de Lucas Ocampos y Oliver Torres, la alineación titular de Rayados para visitar a Chivas saldrá al campo de la siguiente manera: Santiago Mele; Érick Aguirre, John Stefan Medina, Víctor Guzmán, Sergio Ramos, Luis Reyes; Fidel Ambriz, Carlos Salcedo; Jesús Corona, Sergio Canales; Germán Berterame. ¿Podrá imponerse Monterrey en el Estadio Akron?

