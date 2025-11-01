En el marco de la Jornada 16 del Apertura 2025 de la Liga MX, Rayados recibe a Tigres UANL se miden este sábado 1° de noviembre desde las 19:05 horas (Ciudad de México) en el Estadio BBVA de Guadalupe. En un nuevo Clásico Regiomontano, ambos equipo van por la victoria para acercarse al liderato.

Para este encuentro, el estratega Domenec Torrent no contará con un jugador que es titular. El volante Óliver Torres no estará disponible y ni siquiera irá al banquillo. La razón es que el futbolista fue expulsado la fecha anterior ante Cruz Azul y deberá cumplir con un partido de suspensión.

¿Quién será el reemplazo de Óliver Torres en Rayados vs. Tigres UANL?

Con esta noticia, el atacante Jesús Corona se sumará al conjunto inicial por una de las bandas e intentará demostrarle al técnico que puede ser una opción. De esa manera, es su oportunidad para sumar minutos y consideración de cara a lo que viene.

¿Cuál será la alineación de Rayados vs. Tigres UANL sin Óliver Torres?

Sin Óliver Torres el conjunto albiazul formaría de la siguiente manera en su encuentro contra los Felinos: Mele; Medina, Chávez, Ramos, Arteaga; Rodríguez, Ambriz; Corona, Canales, Ocampos; y Berterame.

