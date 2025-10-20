Es tendencia:
¿Tienen futuro? Óliver Torres aseveró que México puede ser una potencia futbolística mundial

El volante español habló de la Selección Mexicana y envió un mensaje alentador de cara al futuro y su proyección a nivel mundial.

Por Agustín Zabaleta

Óliver Torres habló de la Selección Mexicana y envió una mensaje alentador
Óliver Torres habló de la Selección Mexicana y envió una mensaje alentador

Rayados empató 1-1 ante Pumas UNAM por la Jornada 13 del Apertura 2025 de la Liga MX en condición de local en el Estadio BBVA y no pudo acercarse al líder Toluca. Ahora, le tocará remar desde atrás si pretende asaltar el #1 de la tabla de posiciones.

Jordi Guerrero, auxiliar técnico de Rayados hace polémica declaración en contra de sus jugadores mexicanos

En las últimas horas, el jugador español, Óliver Torres, en diálogo con TUDN, tuvo algunas palabras alentadoras para con la Selección Mexicana de cara al futuro: “Las nuevas generaciones de jugadores mexicanos tienen ya una mentalidad de una disciplina mucho mayor”.

Y agregó, sobre la participación de jugadores extranjeros: “Con la llegada nuestra, de todos los entrenadores o gente que trabaja también de fuera, en la fuerza básica, están trabajando mejor”. “Estoy seguro de que en un futuro muy cercano México va a ser una potencia porque tienen talento, hambre y condiciones únicas para poder brillar”, subrayó.

Óliver Torres habló de la Selección Mexicana. [Foto: Getty Images]

Óliver Torres habló de la Selección Mexicana. [Foto: Getty Images]

Y ahondó en esta cuestión puntual: “Creo que hace falta que entre todos potenciemos el fútbol mexicano, que apoyemos a los jugadores mexicanos, que apoyemos a los equipos mexicanos, porque así será mucho más fácil crecer juntos”.

También habló de la formación de los jóvenes en el país: “Cuando éramos jóvenes, sí que teníamos como una educación futbolística desde las fuerzas básicas, y creo que ese proceso ha cambiado muchísimo estos años aquí en México”.

Revelan el motivo que provocó la expulsión de Domènec Torrent en el juego de Rayados ante Pumas

¿Cómo está siendo la temporada de Óliver Torres en Rayados?

En lo que respecta a lo meramente deportivo, el español lleva disputados todos los cotejos, los 13 que lleva el Apertura 2025, siendo titular en todos a excepción de uno. Marcó un gol y realizó 3 asistencias, aunque su aporte pasa por la elaboración de las jugadas más que en la concreción de los goles.

