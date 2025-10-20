Rayados empató 1-1 ante Pumas UNAM por la Jornada 13 del Apertura 2025 de la Liga MX en condición de local en el Estadio BBVA y no pudo acercarse al líder Toluca. Ahora, le tocará remar desde atrás si pretende asaltar el #1 de la tabla de posiciones.

En las últimas horas, el jugador español, Óliver Torres, en diálogo con TUDN, tuvo algunas palabras alentadoras para con la Selección Mexicana de cara al futuro: “Las nuevas generaciones de jugadores mexicanos tienen ya una mentalidad de una disciplina mucho mayor”.

Y agregó, sobre la participación de jugadores extranjeros: “Con la llegada nuestra, de todos los entrenadores o gente que trabaja también de fuera, en la fuerza básica, están trabajando mejor”. “Estoy seguro de que en un futuro muy cercano México va a ser una potencia porque tienen talento, hambre y condiciones únicas para poder brillar”, subrayó.

Óliver Torres habló de la Selección Mexicana. [Foto: Getty Images]

Y ahondó en esta cuestión puntual: “Creo que hace falta que entre todos potenciemos el fútbol mexicano, que apoyemos a los jugadores mexicanos, que apoyemos a los equipos mexicanos, porque así será mucho más fácil crecer juntos”.

También habló de la formación de los jóvenes en el país: “Cuando éramos jóvenes, sí que teníamos como una educación futbolística desde las fuerzas básicas, y creo que ese proceso ha cambiado muchísimo estos años aquí en México”.

¿Cómo está siendo la temporada de Óliver Torres en Rayados?

En lo que respecta a lo meramente deportivo, el español lleva disputados todos los cotejos, los 13 que lleva el Apertura 2025, siendo titular en todos a excepción de uno. Marcó un gol y realizó 3 asistencias, aunque su aporte pasa por la elaboración de las jugadas más que en la concreción de los goles.

