Una de las mejores decisiones que pudo tomar la directiva de Rayados de Monterrey en lo que va del año es destituir de su cargo a Martín Demichelis después de una temporada para el olvido y apostar por el español, Domènec Torrent.

El entrenador español, que venía de dirigir a Atlético San Luis, aceptó el desafío y su primer objetivo era el Mundial de Clubes, en donde estuvo a la altura de las circunstancias llegando a octavos de final y compitiendo ante las potencias europeas.

Sin embargo, la idea era poder dar una buena imagen en el Apertura 2025 y soñar con el título. Hoy por hoy son el mejor equipo del futbol mexicano y hay esperanzas de ir por el título, que es la cuenta pendiente que tienen con la afición.

Rayados en su última victoria de visitante ante Querétaro (Getty Images)

Los regios armaron un equipo más que competitivo, repleto de figuras y más ahora que cerraron a un delantero de jerarquía como Anthony Martial, francés de 29 años con pasado en Manchester United que llegó proveniente desde el AEK Atenas de Grecia.

En el certamen son líderes en soledad con 21 puntos sobre 24 disputados y además alcanzaron una marca que ningún otro equipo ha podido hasta el momento, lo que los posiciona como grandes favoritos a ser campeones este año.

La marca de Rayados en el Apertura 2025

El equipo regio es el que más puntos sumó en condición de visitante desde el comienzo del torneo. Los de Torrent, ganaron cuatro de los cinco partidos que jugaron fuera de casa y tiene una sola derrota que fue en el debut ante Pachuca por 3-0.