El día de mañana, Rayados se enfrentará ante los Xolos de Tijuana, el conjunto de Rayados tuvo que hacer el viaje hoy a la ciudad fronteriza para el encuentro de este domingo. Pese a que Domenec Torrent ya tenía las bajas de Carlos Salcedo y Sergio Canales, la escuadra tendrá que jugar este duelo también sin Sergio Ramos y es que la razón por la cual el futbolista no hizo el viaje fue por mera precaución.

Publicidad

Publicidad

¿Por qué no jugará Sergio Ramos vs Xolos?

Una de las canchas que más ha perjudicado a lo jugadores por el pasto sintético es precisamente la del Estadio Caliente. De acuerdo con ABC Deportes, en Monterrey no quisieron arriesgar al central español y decidieron que no hiciera el viaje para este enfrentamiento. Aunque en la semana se pudo ver en sus redes sociales disfrutando de la ciudad, al final no fue ninguna molestia, sino mera precaución para que no ocurra lo inesperado.

ver también ¿Cuál es la sanción económica que enfrenta Sergio Ramos tras sus críticas al árbitro en México?

Ya son varios los nombres de jugadores que no están disponibles, por lo que sumarle a Ramos sería un gran problema, sobre todo porque se viene el cierre del torneo y deben mantenerse en la parte alta de la tabla, pese a que varios clubes están peleando con una diferencia de puntos mínima. Y aunque este juego es importante, prefirieron no arriesgar.

Sergio Ramos no hizo el viaje a Tijuana para enfrentar a Xolos (ABC Deportes)

Publicidad

Publicidad

El riesgo de no llevar a Sergio Ramos

El problema para Rayados es que los últimos equipos que visitaron a Xolos en su casa terminaron con cinco y tres goles, respectivamente, desde luego con la ventaja para los locales. Este también es un riesgo, puesto que cuenta con un jugador que en la frontera conocen bien, que es el “Toro” Guzmán, por lo que podrían medir a su rival y planear mejor su estrategia para llevarse una victoria y más con la ausencia de Sergio.