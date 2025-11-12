Rayados de Monterrey comenzó la temporada con grandes expectativas tras la llegada de Domènec Torrent, quien asumió el cargo con la misión de llevar al club nuevamente a lo más alto. Luego del destacado papel en el Mundial de Clubes, la afición regiomontana se ilusionó con ver un equipo competitivo y protagonista en el Apertura 2025.

Publicidad

Publicidad

Torrent, entrenador de Rayados de Monterrey (Getty Images)

El arranque del torneo fue irregular: tras una derrota en el debut, Monterrey logró una buena racha de triunfos que lo mantuvo entre los primeros lugares de la tabla. Sin embargo, en las últimas jornadas el nivel colectivo bajó considerablemente, dejando dudas de cara a la Liguilla.

A pesar de estar clasificados a los playoffs, el rendimiento del equipo ha generado preocupación, especialmente por lo que se avecina: un cruce ante el Club América en los cuartos de final.

Publicidad

Publicidad

El último compromiso de la fase regular fue ante Chivas, donde Rayados cayó por 4-2 en un encuentro que dejó más interrogantes que certezas. A partir de esa derrota comenzaron a circular versiones sobre tensiones internas dentro del vestuario regiomontano, y en las últimas horas salió a la luz un posible conflicto que involucra directamente al entrenador.

¿Qué pasó en Rayados de Monterrey?

Según información revelada por el periodista Willie González en su programa Zona de Gol, el técnico Domènec Torrent no tendría la mejor relación con el futbolista Lucas Ocampos. De acuerdo con la fuente, el atacante argentino no estaría entre las preferencias del estratega español, lo que habría generado cierto malestar entre ambos durante las últimas semanas.

ver también Cuándo y contra quién juega Rayados los cuartos de final de la Liguilla del Apertura 2025

“Hay una muy mala relación entre Torrent y Lucas Ocampos. Ocampos no es del agrado de Torrent, por eso no hizo el viaje a Guadalajara”, aseguró González, dejando en claro que la ausencia del jugador en el duelo ante Chivas no fue casualidad.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

En síntesis