La relación entre Javier el Chicharito Hernández y Gerardo el Tata Martino, director técnico de la selección mexicana, ha dado lugar a una situación tensa que parece ya una serie de televisión de varios capítulos y temporadas y que debe resolverse pronto, así lo pidió Víctor Manuel Vucetich, director técnico de Rayados del Monterrey y exentrenador nacional.

En días previos, Enrique Borja pidió que se acaba esta novela entre el Chicharito Hernández y el Tata Martino por el bien de la selección mexicana de cara al Mundial Qatar 2022, y ahora Víctor Manuel Vucetich pidió que ya se resuelva la situación con el máximo anotador en la historia del Tri.

En conferencia de prensa, Víctor Manuel Vucetich apuntó que Javier Chicharito Hernández "no necesita mucho apoyo de nosotros cuando tiene un gran nivel y los momentos de los delanteros a veces son así, no puede haber esas formas de pensar en una selección, no puede haber berrinches, tendría que ser todo muy profesional y buscar el bienestar de la selección".

Asimismo, Víctor Manuel Vucetich se refirió a la calidad de Javier Chicharito Hernández y Raúl Jiménez como delanteros: “Son elementos de alto nivel, esto habla perfectamente bien de ellos, México requiere de los mejores y si son los mejores, tendrá que hablar con ambos para estar en su mejor nivel".

Vucetich apoya a Funes Mori y a Janssen rumbo a Qatar 2022

Asimismo, Víctor Manuel Vucetich habló de su jugador Rogelio Funes Mori, delantero del Monterrey, a quien vio con posibilidades de llegar al Qatar 2022. "Funes Mori está súper metido, está trabajando como un chamaco porque la oportunidad de ir al Mundial depende de él, los seleccionados saben que se juegan su última carta y la participación de nosotros es apoyarlos, exigirles, para que puedan representar a nuestro país". El Vuce ofreció el mismo apoyo a Vincent Janssen quien acaba de ser convocado a la selección de Holanda por el director técnico Louis van Gaal.