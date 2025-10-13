El próximo objetivo de México tras la eliminación del Mundial Sub-20

La Selección Mexicana quedó eliminada del Mundial Sub-20 2025 luego de caer derrotado por 2-0 ante Argentina por los Cuartos de Final. Más allá de no ser su mejor partido, el Tri cerró una destacada actuación, donde sobrevivió al “Grupo de la Muerte” y eliminó al anfitrión Chile.

Ahora, prácticamente no habrá descanso para las selecciones juveniles del combinado nacional, ya que el próximo lunes 3 de noviembre iniciará el camino en el Mundial Sub-17, que se llevará a cabo en Qatar y México tendrá participación en el mismo.

Lo novedoso de este torneo es que se adelanta al torneo de mayores en 2026 y tendrá 48 equipos por primera vez. Gracias al Ranking FIFA, el Tri fue cabeza de serie y comparte el Grupo F junto a Corea del Sur, Costa de Marfil y Suiza, un grupo no tan accesible en la previa.

El torneo durará desde el 3 de noviembre hasta el 27 del mismo mes, donde se conocerá al nuevo campeón. México tiene en su haber dos trofeos tras quedarse con las ediciones de 2005 y 2011. Va por su tercer trofeo y buscará ser el tercer máximo ganador del torneo, solo por detrás de Nigeria y Brasil, con 5 y 4 copas respectivamente.

¿Cuándo debuta México en el Mundial Sub-17 en Qatar?

En el caso de la Selección Mexicana, tendrá su debut el martes 4 de noviembre, cuando desde las 7:00 horas (Ciudad de México) ante Corea del Sur en la Cancha 1 del ASPIRE Academy de la ciudad de Al-Rayyan. Buscará iniciar con el pie derecho en una zona compleja.