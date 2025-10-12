¿Cómo quedaron las semifinales del Mundial Sub-20 tras la eliminación de México?

Este domingo terminaron de disputarse los últimos partidos de los Cuartos de Final del Mundial Sub-20, donde México quedó eliminado tras caer por 2-0 ante Argentina. Ahora, solo quedan 4 selecciones que buscan ser el próximo campeón del mundo en la categoría. La FIFA ya confirmó a cada uno de los conjuntos y con quiénes se enfrentarán.

¿Qué equipos clasificaron a Semifinales del Mundial Sub-20?

De un lado del cuadro, Argentina dio cátedra ante México y lo sacó del torneo luego de ganarle por 2-0. Del otro lado, Colombia dio el golpe sobre la mesa y sacó de la competencia a España luego de vencerlo por 3-2. Ahora, CONMEBOL aseguró presencia en la Final, ya que argentinos y colombianos chocarán por una de las Semifinales.

Del otro lado de la llave, un equipo del grupo de México sigue en competencia a raíz de que dio una de las sorpresas del cuadro luego de la victoria por 3-1 de Marruecos sobre Estados Unidos. Por otro lado, Francia sacó del torneo a Noruega gracias a un 2-1 a favor. Curiosamente, se reeditará la semifinal de Qatar 2022 entre europeos y africanos, esta vez en el torneo juvenil.

¿Cómo quedaron los partidos de Semifinales y cuándo se juegan?