Es tendencia:
logotipo del encabezado
Mundial Sub-20

¿Cómo quedaron las semifinales del Mundial Sub-20 tras la eliminación de México?

El cuadro del certamen internacional juvenil tras la eliminación de la Selección Mexicana en manos de Argentina.

Por Agustín Zabaleta

El cuadro del Mundial Sub-20 2025 tras la eliminación de México
© Michael BradleyEl cuadro del Mundial Sub-20 2025 tras la eliminación de México

Este domingo terminaron de disputarse los últimos partidos de los Cuartos de Final del Mundial Sub-20, donde México quedó eliminado tras caer por 2-0 ante Argentina. Ahora, solo quedan 4 selecciones que buscan ser el próximo campeón del mundo en la categoría. La FIFA ya confirmó a cada uno de los conjuntos y con quiénes se enfrentarán.

Publicidad
Estrella de Argentina Sub-20 se burla de México tras eliminarlo del Mundial: “Hablaron mucho”

ver también

Estrella de Argentina Sub-20 se burla de México tras eliminarlo del Mundial: “Hablaron mucho”

¿Qué equipos clasificaron a Semifinales del Mundial Sub-20?

De un lado del cuadro, Argentina dio cátedra ante México y lo sacó del torneo luego de ganarle por 2-0. Del otro lado, Colombia dio el golpe sobre la mesa y sacó de la competencia a España luego de vencerlo por 3-2. Ahora, CONMEBOL aseguró presencia en la Final, ya que argentinos y colombianos chocarán por una de las Semifinales.

Del otro lado de la llave, un equipo del grupo de México sigue en competencia a raíz de que dio una de las sorpresas del cuadro luego de la victoria por 3-1 de Marruecos sobre Estados Unidos. Por otro lado, Francia sacó del torneo a Noruega gracias a un 2-1 a favor. Curiosamente, se reeditará la semifinal de Qatar 2022 entre europeos y africanos, esta vez en el torneo juvenil.

Tweet placeholder
Publicidad
Con el Chavo del 8: la burla de Argentina a México tras el partido en el Mundial Sub-20

ver también

Con el Chavo del 8: la burla de Argentina a México tras el partido en el Mundial Sub-20

¿Cómo quedaron los partidos de Semifinales y cuándo se juegan?

  • Argentina vs. Colombia – Miércoles 15/10 – 14:00 horas (Ciudad de México)
  • Marruecos vs. Francia – Miércoles 15/10 – 17:00 horas (Ciudad de México)
agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
Lee también
James Rodríguez arremetió contra la Selección Mexicana en pleno partido
Selección Mexicana

James Rodríguez arremetió contra la Selección Mexicana en pleno partido

Se reveló qué se dijo en el vestidor de Colombia tras el 4-0 a México
Futbol Internacional

Se reveló qué se dijo en el vestidor de Colombia tras el 4-0 a México

El dato de México contra las selecciones sudamericanas que preocupa
Selección Mexicana

El dato de México contra las selecciones sudamericanas que preocupa

Cabo Verde se juega la clasificación a su primer Mundial
Mundial 2026

Cabo Verde se juega la clasificación a su primer Mundial

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo