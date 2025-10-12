La Selección Mexicana sufrió una derrota dura al perder por 4-0 este sábado con Colombia. Se sabía que en la previa sería un partido complicado porque el Tri precisamente lo que busca es enfrentarse con rivales complejos antes del Mundial, pero ninguno imaginaba un resultado en contra tan abultado.

México nunca estuvo en partido y con el correr de los minutos la superioridad de Colombia fue en aumento. Luego de la dura derrota, Javier Aguirre compareció en conferencia de prensa y, si bien dijo ser el máximo responsable de la caída, también apuntó contra sus jugadores.

“No se puede ser tan poco competitivo en algunas fases del juego. En algunos eventos. Y no quiero puntualizar o señalar ni muchísimo menos. El principal culpable soy yo, el responsable máximo y eso lo asumo desde el primer momento”, comenzó diciendo el técnico de México.

Más allá de tomar responsabilidad, Javier Aguirre no quedó nada contento con el rendimiento de su equipo: “Pero sí hay cosas que en la interna hablaré con algunos porque realmente no podemos dejar de competir para que la gente se vaya por lo menos diciendo perdieron sí, pero caramba cómo meten, cómo corren, cómo luchan y a veces a lo largo de los 90 minutos hubo lapsos, jugadores que no estuvieron a la altura“.

México sufrió una dura derrota con Colombia (Imago7)

“Hay cosas que no te terminan de gustar, insistes y les pides, y de repente hay situaciones en las que no va más y entonces si nosotros queremos acceder al grupo de elite del mundo, del Mundial inclusive, pues tenemos que mejorar sobre todo en el nivel competitivo“, agregó el Vasco, quien luego señaló que Colombia hizo mejores cosas que México y que los jugadores deben reflejarse en eso.

“Hoy un equipo colombiano compitió mejor que nosotros. Muy agresivos, muchas más faltas que nosotros. Haciendo tiempo bien, guardando el marcador. Siendo letal, nos enseñó cómo se debe competir para grandes ligas. Fueron terceros en Conmebol, juegan con Argentina y con Brasil, están a la par, incluso quedaron encima de Brasil en la eliminatoria mundialista por lo tanto si queremos estar en ese nivel, tenemos que mejorar”, concluyó Javier Aguirre.

¿Cuándo vuelve a jugar México?

Luego de la derrota con Colombia, la Selección Mexicana tiene poco tiempo de descanso y de preparación. El equipo de Javier Aguirre se enfrentará contra Ecuador, otro rival sudamericano, el próximo martes en un juego que inicia a las 20:30hs (CDMX).