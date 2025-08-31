Hirving Lozano no juega un partido en la Selección Mexicana desde marzo de 2024, cuando fue titular en marzo del año pasado en la final de la Concacaf Nations League frente a los Estados Unidos. En dicho partido, el Tri cayó por 2-0 ante el país vecino.

Ha transcurrido mucho tiempo desde ese momento. Chucky Lozano, que en ese momento se encontraba en el PSV Eindhoven, ahora juega en San Diego FC. Y Jaime Lozano, el entrenador de México en esa final, fue reemplazado por Javier Aguirre luego de la Copa América 2024.

Un año y medio después, Chucky Lozano volvió a ser convocado a la Selección Mexicana para los amistosos que jugará el Tri contra Japón y Corea del Sur en esta Fecha FIFA de septiembre. En relación a su regreso, el delantero de San Diego FC se mostró contento.

Las declaraciones de Chucky Lozano

“La verdad, como siempre, estoy muy emocionado de estar otra vez en la lista de la Selección. Como siempre he dicho, a mí me encanta, me apasiona mucho ir a la Selección y es otra nueva convocatoria. Ojalá que sea de la mejor manera”, expresó Hirving Lozano en diálogo con Diario AS.

Hirving Lozano en su último partido con México (Getty Images)

“Siempre estuve tranquilo. Creo que no hice nada malo, cada quien tiene sus opiniones y las respeto, ¿no? Lastimosamente, tuve varias lesiones desde mi último llamado, pero ahora me siento contento y muy bien físicamente”, agregó el Chucky sobre su regreso.

Por último, Hirving Lozano destacó la labor que viene realizando Javier Aguirre en la Selección Mexicana: “Creo que se van a hacer cosas muy importantes. Se está preparando mucho, trajeron a un gran entrenador y a un gran cuerpo técnico. Creo que ellos pueden ayudar mucho a la Selección a hacer un paso importante en este Mundial. Se está haciendo. Están trabajando muy duro y se ve fuera y dentro de la cancha”.