Los delanteros elegidos por Javier Aguirre para el Mundial con México

Estamos a dos día de que el conjunto de la Selección Mexicana dispute su partido amistoso ante Ghana, por lo que hoy tuvieron oportunidad de entrenar en el CAR y atender a los medios previo a este duelo. Varios jugadores que estaban en las competencias de Europa ya llegaron y podrían estar listos para este enfrentamiento.

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Sin embargo, elementos que se unieron a la concentración como Jorge Sánchez y Mateo Chávez dejaron claro ante las cámaras que no tienen un lugar seguro, puesto que México es de los pocos países que dieron un listado de 55 jugadores para que al final decidan a los 26 que estarán representando al equipo en el Mundial.

Los centrodelanteros que irían al Mundial

Es por ello que de acuerdo a lo que se ha venido trabajando con Javier Aguirre, el periodista David Medrano de Azteca Deportes, dio a conocer los tres centro delanteros que hasta el momento tiene presentes el “Vasco” para ir a la Copa del Mundo, por lo que los otros dos podrían colarse y llevar a cinco, que parecería imposible, o de plano dejar fuera a un par.

De acuerdo con la misma fuente, los futbolistas que estarían seguros para representar al Tricolor son: Raúl Jiménez, Armando González y Guillermo Martínez están con el equipo que podrían ir al Mundial. Mientras que los que se quedarían fuera son Germán Berterame y Santiago Giménez, sólo si no decide llevar a todos en la lista final.

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Cabe mencionar que en el caso del primero ha tenido un buen desempeño en los últimos partidos con el Inter Miami, mientras que el segundo no ha terminado de consolidarse con el Milan después de su lesión. El tema es que en el Mundial de Qatar 2022 no fue y quizá el Vasco le quiera dar la oportunidad de disputar un torneo de esta magnitud.

En síntesis