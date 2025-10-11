Este sábado la Selección Mexicana tiene mucha actividad y es que la Sub 20 se jugará su duelo de los cuartos de final del Mundial enfrentándose a Argentina. Al término de este enfrentamiento llega la Mayor con un partido amistoso ante Colombia como parte de la Fecha FIFA de octubre y como parte del entrenamiento del equipo para el Mundial de 2026. Tomando esto en cuenta, el cuadro de Javier Aguirre tendrá un duelo para nada sencillo con una escuadra que luchó por meterse a esta Copa del Mundo de una buena manera.

Para este juego, el “Vasco” tendrá algunas ausencias por lesión, por lo que en la convocatoria hay elementos que pocas veces vemos pero a las que tuvo que recurrir. Por ejemplo, de los jugadores que pierde para esta fecha son Raúl Jiménez y Edson Álvarez, personajes de gran importancia para el cuadro Tricolor, ya que en los recientes encuentros del equipo también consiguieron anotaciones que les dieron resultados positivos, ahora con su baja se tendrán que hacer modificaciones importantes.

Por otra parte, se le da oportunidad a Julián Quiñones y Ramón Juárez, dos piezas que de cierta manera no puede ajustar en los lineamientos con los dos jugadores antes mencionados y por ello ahora que tiene ausencias han sido convocados. Ahora el conjunto tendrá que salir con una mejor alineación para el encuentro aprovechando que ambos están teniendo muy buena racha en casa uno de sus clubes, por lo que ante los cafetaleros podrían demostrar y pelear por un lugar con Aguirre en próximos encuentros.

¿Dónde ver el México vs Colombia?

Este primer enfrentamiento de la Fecha FIFA para México se llevará a cabo el día de hoy sábado 11 de octubre a las 19:10 horas del centro de nuestro país. La sede para este duelo es el AT&T Stadium en Arlington, Texas. El partido será justo después de que la escuadra Sub 20 dispute su juego contra la Albiceleste, por lo que para esta hora ya se sabrá si el conjunto de Eduardo Arce logró clasificar a la siguiente ronda de la competencia, donde seguramente el equipo mayor mandará su apoyo.

Hay que mencionar que en México la transmisión de este encuentro será mediante Azteca Deportes por Canal 7 y en su página web; pero también tendrá otra opción mediante TUDN en Canal 5 y a través de su plataforma de streaming en ViX Premium. De igual manera para seguir los resultados se podrá hacer mediante las cuentas oficiales de ambos conjuntos y con el minuto a minuto por Bolavip México.