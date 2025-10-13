México tiene una ‘revancha’ rápido después de lo que ocurrió el sábado pasado frente a Colombia. El equipo de Javier Aguirre se enfrenta este martes con Ecuador en el segundo amistoso de la Fecha FIFA, en un partido que comienza a partir de las 20:30hs (CDMX).
Ecuador es una de las selecciones de Conmebol que se clasificó al Mundial 2026. La Tricolor es una selección con jerarquía y será otro rival complejo para México. Sebastián Beccacece, el entrenador argentino, reemplazó a Gustavo Alfaro en el cargo y viene haciendo un buen trabajo.
En este sentido, Sebastián Beccacece llenó de elogios a Javier Aguirre en la previa al amistoso: “Es un grandísimo entrenador con muchísima experiencia y muchas vivencias“, dijo el técnico argentino, quien luego manifestó que no lo preocupa el historial a favor de México.
“El historial a lo largo del tiempo es pasado, el presente es justamente para poder cambiar ese pasado. Sabemos que Ecuador solo derrotó 4 veces a México, pero tenemos la convicción, la fe y la tranquilidad de que es un proceso y que nos estamos preparando para el mundial. Todo lo que sea información nos va a venir bien”, agregó el entrenador de Ecuador.
México se enfrenta este martes con Ecuador (Getty Images)
Por otra parte, Sebastián Beccacece analizó qué espera de México en el partido: “El rival tiene mucha técnica, juego, elaboración y hay que cortar esos circuitos. Para atacar tenemos que saber resolver la ocupación de espacios y poder atacar la estructura defensiva que México plantee”.
El historial entre México y Ecuador
México y Ecuador se enfrentaron en 24 oportunidades a lo largo de los años. El historial favorece al Tri con 14 victorias, mientras que ambas selecciones empataron en 6 ocasiones y la Tricolor ganó 4 juegos. Los últimos dos enfrentamientos terminaron en igualdad y la selección nacional no obtiene un triunfo desde 2019.