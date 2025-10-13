Es tendencia:
Sebastián Beccacece, técnico de Ecuador, elogió a Javier Aguirre en la previa al amistoso contra México

Javier Aguirre ha sido muy criticado en las últimas horas tras la derrota con Colombia, pero Sebastián Beccacece halagó al Vasco

Patricio Hechem

México tiene una ‘revancha’ rápido después de lo que ocurrió el sábado pasado frente a Colombia. El equipo de Javier Aguirre se enfrenta este martes con Ecuador en el segundo amistoso de la Fecha FIFA, en un partido que comienza a partir de las 20:30hs (CDMX).

Ecuador es una de las selecciones de Conmebol que se clasificó al Mundial 2026. La Tricolor es una selección con jerarquía y será otro rival complejo para México. Sebastián Beccacece, el entrenador argentino, reemplazó a Gustavo Alfaro en el cargo y viene haciendo un buen trabajo.

En este sentido, Sebastián Beccacece llenó de elogios a Javier Aguirre en la previa al amistoso: “Es un grandísimo entrenador con muchísima experiencia y muchas vivencias“, dijo el técnico argentino, quien luego manifestó que no lo preocupa el historial a favor de México.

El historial a lo largo del tiempo es pasado, el presente es justamente para poder cambiar ese pasado. Sabemos que Ecuador solo derrotó 4 veces a México, pero tenemos la convicción, la fe y la tranquilidad de que es un proceso y que nos estamos preparando para el mundial. Todo lo que sea información nos va a venir bien”, agregó el entrenador de Ecuador.

México se enfrenta este martes con Ecuador (Getty Images)

Por otra parte, Sebastián Beccacece analizó qué espera de México en el partido: “El rival tiene mucha técnica, juego, elaboración y hay que cortar esos circuitos. Para atacar tenemos que saber resolver la ocupación de espacios y poder atacar la estructura defensiva que México plantee”.

El historial entre México y Ecuador

México y Ecuador se enfrentaron en 24 oportunidades a lo largo de los años. El historial favorece al Tri con 14 victorias, mientras que ambas selecciones empataron en 6 ocasiones y la Tricolor ganó 4 juegos. Los últimos dos enfrentamientos terminaron en igualdad y la selección nacional no obtiene un triunfo desde 2019.

