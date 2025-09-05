México y Japón serán los animadores de uno de los platos fuertes de este sábado 6 de septiembre, cuando se midan frente a frente por un amistoso de preparación con vistas a la próxima Copa del Mundo. Norteamericanos y asiáticos se verán las caras en un desafío que ambos toman con una seria importancia más allá de que no es “por los puntos”.

En la antesala del partido a disputarse en Oklahoma, la Inteligencia Artificial arrojó su pronóstico de lo que pueda ser el encuentro entre los equipos de Aguirre y Moriyasu. La tecnología diseñó un modelo de prueba, con resultado, goleadores y una posible cronología de los acontecimientos del compromiso.

En su simulación del juego, la IA sostiene que podría darse una sorpresa en el marcador: Japón vencería a México por 2-1 y se quedaría con un triunfo histórico lejos de casa. Luego de cruzar una serie de variantes y criterios, llegó a esa conclusión y dio por victorioso al elenco asiático que cruzará de continente para jugar el partido.

Publicidad

Publicidad

México tendrá una parada dura ante los japoneses [Foto: Getty]

De acuerdo a esta predicción, Takefusa Kubo y Kaoru Mitoma convertirían los goles del triunfo de la Selección Japonesa en Estados Unidos, mientras que del otro lado Santiago Giménez marcaría el tanto de la Selección Mexicana. Además, la Inteligencia Artificial propone el orden de tiempo en que se desarrollarían tales acciones.

ver también Los grandes ausentes de la lista de la Selección Mexicana para los amistosos de septiembre

Según lo que indica el pronóstico consultado, Japón comenzaría ganando a los 18 minutos gracias a un gol de Kubo tras una recuperación por presión alta y error en la defensa tricolor. Luego, México igualaría los términos a los 39′ por medio de un cabezazo de Giménez tras un buen centro de Diego Lainez vía pelota parada. Finalmente, Japón ganaría el juego a los 62′ por una notable definición de Mitoma de media distancia tras enganchar de izquierda hacia el medio y rematar al ángulo.

Publicidad

Publicidad

ver también ¿Por qué México y Estados Unidos no juegan las Eliminatorias Concacaf para el Mundial 2026?

El análisis concluyente de la IA para México vs. Japón es el siguiente: “México sufre en el retroceso, sobre todo con las transiciones rápidas de Japón. El Tri mejora con balones parados, pero carece de claridad en el último pase en las jugadas colectivas; pero Japón gestiona mejor el ritmo, con más precisión y movilidad en ataque, y eso le permite quedarse con la victoria”.