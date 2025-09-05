Muchas veces se cuestionó el tipo de contrincantes asignados a Selección Mexicana, por no tener la jerarquía suficiente como para saber si serían o no una medida real del presente del ‘Tri’. Sin embargo, esto no es lo que sucederá este sábado, ya que la escuadra nacional chocará ante Japón, un rival muy peligroso y de talla mundialista.

Los dirigidos por Javier Aguirre tendrán dos amistosos internacionales por delante en esta jornada FIFA, el primero de ellos ante los nipones en los Estados Unidos. El conjunto de Hajime Moriyasu desde hace tiempo se ha convertido en el mejor equipo del futbol asiático en lo que respecta a la competencia de selecciones.

El elenco oriental cuenta con varios reconocidos nombres que no juegan en Europa, sobre los cuales el ‘Vasco’ y todo el cuerpo técnico de México tendrán que poner la lupa. Entre ellos, dos emblemas se imponen en la mesa de futbolistas internacionales que causarán un dolor de cabeza al ‘Tri’.

Publicidad

Publicidad

ver también ‘Memo’ Ochoa podría volver a la Liga MX: el club que negocia para fichar al emblema de la Selección Mexicana

La primera gran figura es Kaoru Mitoma, extremo izquierdo de 28 años que juega en el Brighton de la Premier League, un titular indiscutido en las ‘Gaviotas’. Desde su llegada al futbol inglés, el delantero aportó 24 goles y 21 asistencias en 111 presentaciones.

La segunda notable estrella es Takefusa Kubo, extremo derecho de 24 años que milita en la Real Sociedad de la Liga Española, donde ha ganado un rol preponderante. En su estadía en el club, suma 24 tantos y 18 pases-gol en 140 encuentros, números similares a su compatriota.

Publicidad

Publicidad

El partido México vs. Japón tendrá lugar este sábado 6 de septiembre, con sede en el Oakland-Alameda County Colliseum, a partir de las 20.00 horas del Centro de México, en el marco de un amistoso internacional. El encuentro será transmitido por las pantallas de TUDN, Canal 5, Azteca 7, ViX Premium y Azteca Deportes Network.