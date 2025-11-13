La Selección Mexicana se prepara para disputar dos amistosos en esta Fecha FIFA. El primero será este sábado 15 de noviembre contra Uruguay en el Estadio Corona, mientras que el segundo se llevará a cabo el próximo martes 18 contra Paraguay en el Alamodome de Texas.

Antes del inicio de la Fecha FIFA surgió la noticia de que Álvaro Fidalgo le habría dado el sí a la Selección Mexicana para ser convocado a partir de 2026. En este sentido,a Javier Aguirre le consultaron en TV Azteca si considera convocar al centrocampista del América el año que viene.

Antes que nada, el Vasco aseguró que a Álvaro Fidalgo podría convocarlo por primera vez en marzo y no en enero como se dijo, pensando en que el futbolista podría participar de un microciclo. Javier Aguirre manifestó que el español cumpliría los 5 años viviendo y jugando en México en marzo de 2026.

“Yo creo que Álvaro (Fidalgo), si tiene legalmente todo el derecho de ser mexicano, no tengo por qué cerrarle la puerta“, dijo en un principio el entrenador de la Selección Mexicana, quien luego fue consultado por si no respetaría el proceso de su ciclo al llamar al futbolista del América.

“A ver, si sumas las tres veces que he estado en la Selección… ¿Qué proceso tuve? Cinco partidos la primera vez, siete el otro y ahora llegué cuando ya estábamos con el boleto en la bolsa. No es que cumplo con los 4 años de proceso. En todos los Mundiales siempre surge algún futbolista sobre el final“, concluyó Javier Aguirre.

Los amistosos de México en 2026

Si bien por el momento no hubo un anuncio oficial, los reportes indican que la Selección Mexicana se enfrentaría con la Portugal de Cristiano Ronaldo en marzo de 2026. Y para esa fecha el Tri debería disputar otro amistoso también, sin rival confirmado hasta el momento.

Por otro lado, en la ventana de junio antes del comienzo del Mundial 2026, el conjunto de Javier Aguirre disputaría un amistoso con la Selección Argentina, la vigente campeona del mundo. A la espera de los rivales a confirmar, se espera que Álvaro Fidalgo diga presente en estos partidos.

