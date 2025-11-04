Este martes es el debut de la Selección Mexicana Sub 17 donde el conjunto nacional buscará hacer historia como lo están haciendo los otros equipos juveniles tanto el equipo de la Sub 20 varonil, como ahora la misma categoría pero en femenil que ha logrado llegar ya a las Semifinales, demostrando que hay talento en nuestro país.

Publicidad

Publicidad

En esta ocasión el equipo nacional tendrá que enfrentarse ante Corea del Sur, el partido se llevará a cabo a las 7:00 horas del centro de México, por lo que los horarios al estar en Qatar serán casi siempre por la mañana, siendo el equipo nacional de los conjuntos que más temprano va a tener sus partidos de la fase de grupos.

Finalmente, cabe mencionar que los siguientes duelos que tendrán ambas escuadras serán: México vs Costa de Marfil, Corea del Sur vs Suiza, estos en la segunda fecha; y en la tercera México vs Suiza y Corea del Sur vs Costa de Marfil; para de ahí buscar su clasificación a la siguiente ronda de Octavos de Final y clasificar.

ver también ¿A qué hora juega y qué canal transmite EN VIVO México vs. Corea del Sur por el Mundial Sub 17?

Alineación de México

Santiago López

Michael Corona

Félix Contreras

Ian Olvera

Adrián Villa

Ínigo Borgio

Kenneth Martínez

Luis Gamboa

Gael García

Jorge Sánchez

Aldo De Nigris

Publicidad

Publicidad

Alineación de Corea del Sur

Jae-won Heo

Do-yeon Kim

Hui-seop Jung

Jung-yeon Kim

Do-yeon Kim

Hyun-soo Park

Ji-sung Kim

Eun-seong Kim

Ha-ram Oh

Ye-geon Kim

Hyun-woong Jeong

En síntesis