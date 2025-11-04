Este martes es el debut de la Selección Mexicana Sub 17 donde el conjunto nacional buscará hacer historia como lo están haciendo los otros equipos juveniles tanto el equipo de la Sub 20 varonil, como ahora la misma categoría pero en femenil que ha logrado llegar ya a las Semifinales, demostrando que hay talento en nuestro país.
En esta ocasión el equipo nacional tendrá que enfrentarse ante Corea del Sur, el partido se llevará a cabo a las 7:00 horas del centro de México, por lo que los horarios al estar en Qatar serán casi siempre por la mañana, siendo el equipo nacional de los conjuntos que más temprano va a tener sus partidos de la fase de grupos.
Finalmente, cabe mencionar que los siguientes duelos que tendrán ambas escuadras serán: México vs Costa de Marfil, Corea del Sur vs Suiza, estos en la segunda fecha; y en la tercera México vs Suiza y Corea del Sur vs Costa de Marfil; para de ahí buscar su clasificación a la siguiente ronda de Octavos de Final y clasificar.
Alineación de México
- Santiago López
- Michael Corona
- Félix Contreras
- Ian Olvera
- Adrián Villa
- Ínigo Borgio
- Kenneth Martínez
- Luis Gamboa
- Gael García
- Jorge Sánchez
- Aldo De Nigris
Alineación de Corea del Sur
- Jae-won Heo
- Do-yeon Kim
- Hui-seop Jung
- Jung-yeon Kim
- Do-yeon Kim
- Hyun-soo Park
- Ji-sung Kim
- Eun-seong Kim
- Ha-ram Oh
- Ye-geon Kim
- Hyun-woong Jeong
