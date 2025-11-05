Este miércoles la Selección Mexicana Femenil podría vivir un momento histórico al clasificar a la Final del Mundial Sub 17 en Marruecos. Las dirigidas por Miguel Gamero han logrado avanzar en un grupo muy complicado y todavía se impusieron ante Italia en los Cuartos de Final, ahora es el turno de enfrentarse a Países Bajos en las Semifinales y en busca de su boleto.

Publicidad

Publicidad

El cuadro nacional cayó en su primer partido ante las campeonas actuales, Corea del Norte, por lo que de cierta manera se mostró la calidad del conjunto; de ahí el equipo fue hacia adelante y como ya lo hizo una vez en esa fase de grupos podría vencer de nueva cuenta a las holandesas en este duelo, como aquel 1-0 en el duelo anterior.

Precisamente las coreanas se enfrentan en la otra semifinal ante Brasil para conocer a las primeras finalistas de la competencia, por lo que en caso de que las mexicanas pasaran tendrán que medirse a alguna de estas dos potencias con la idea de conseguir el título en una Copa del Mundo tan importante como esta que están viviendo.

¿Cuándo y a qué hora ver el México vs Países Bajos?

El partido entre México y Países Bajos se disputa precisamente el día de hoy miércoles 5 de noviembre del 2025 a las 13:00 horas del centro del país. El encuentro será clave para que la escuadra mexicana que ha logrado llegar hasta aquí pueda conseguir esa tan ansiada final en uno de los momentos donde las categorías inferiores están resurgiendo.

Publicidad

Publicidad

¿Dónde ver el partido en vivo?

El partido será transmitido a través de ViX Premium en su plataforma de streaming, pero debido a la importancia de este duelo para las mexicanas también irá por televisión abierta mediante TUDN en el Canal Nu9ve, por lo que se podrá ver gratis de esa manera. Igual para ir siguiendo el partido podrá hacerse a través de las redes de la Selección Femenil.

ver también Liguilla del Apertura 2025: cruces, días y horarios confirmados de los cuartos de final de la Liga MX Femenil

En síntesis