¿Por qué no juega Christian Pulisic vs México?

Para el partido de esta noche entre los Grandes de Concacaf, Mauricio Pochettino no podrá contar con Christian Pulisic.

Este sábado la Selección Mexicana se medirá en un duelo amistoso ante Estados Unidos. El equipo de Mauricio Pochettino viene de dos victorias ante Perú y Chile, ambas con 4 goles a su favor, mientras que los de Rafael Márquez sólo han logrado dos empates. Sin embargo, los de las Barras y las Estrellas no podrán contar con su capitán, Christian Pulisic.

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¿Por qué no juega Pulisic?

Cabe mencionar que en ninguna de las victorias que ha tenido el equipo estadounidense en esta Fecha FIFA contó con el “Capitán América”, ya que en la convocatoria que hizo decidió no elegirlo, pese a que estaba en buen nivel con el conjunto del AC Milan, puesto que venía de haber conseguido una anotación en el plantel italiano.

De acuerdo con las diversas fuentes, Pochettino habría decidido probar con algunos elementos que ya tiene disponibles y ver el manejo de la plantilla, así con esta idea prescindió del delantero rossonero, por lo que para el encuentro de esta noche ante los mexicanos no lo veremos y dependerá de qué cuadro salga como titular al campo.

¿Cuánto podría pesar su ausencia para Estados Unidos?

Según los recuentos históricos en competencias internacionales, Pulisic ha concretado cuatro anotaciones al cuadro mexicano: Cuando le ganó la Concacaf Nations League con un penal en tiempo extra el 6 de junio de 2021; otro el 12 de noviembre de ese mismo año siendo el primero del partido en las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022 y venciendo 2-0.

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Y un doblete el 15 de junio de 2023 en las semifinales de la Concacaf Nations League donde perdieron 3-0. Por lo que su ausencia podría representar buenas noticias para el equipo nacional, pues de los 9 partidos que ha disputado ha ganado en 4.

En síntesis