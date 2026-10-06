Adéntrate en el perfil del silbante que dirigirá el enfrentamiento de esta noche en los Estados Unidos.

El Los Ángeles Memorial Stadium será el anfitrión de un verdadero partidazo, cuando México y Chile se enfrenten en su última prueba de esta ventana de selecciones. Los representativos de CONCACAF y los de CONMEBOL se cruzarán en el marco de un amistoso internacional, en el desenlace de esta jornada FIFA del mes de octubre.

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Para este encuentro entre dos equipos históricos de América que no regalarán un centímetro y dejarán todo en el césped, el árbitro designado ha sido el canadiense Filip Dujic. El silbante, uno de los más nuevos de la Confederación, cuenta con la frescura, la templanza y la rigidez como virtudes, que le permitirán hacer un buen trabajo.

Filip Dujic nació el 22 de enero de 1994 en Toronto (Ontario, Canadá), tiene apenas 32 años de edad y se dedica a su profesión desde muy chico. A los 17 años comenzó su carrera como réferi, y nunca tuvo dudas de lo que soñaba con ser de grande. Así como otros tuvieron estudios adicionales, este juez solo se abocó a la dirección de partidos.

Filip Dujic, a cargo del México vs. Chile [foto: Getty]

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El juez del amistoso entre México y Chile debutó en 2019 en la Canadian Premier League y es árbitro internacional FIFA desde 2024. En el medio, en 2022 se incorporó a la legión de silbantes de la Major League Soccer, pero también le ha tocado conducir en torneos Concacaf. De esta manera se convirtió en elegible para cualquier tipo de juegos.

¿Hay VAR en México vs. Chile por un amistoso internacional?

El encuentro que se celebrará en Los Ángeles esta noche sí tendrá a la tecnología a disposición para ser utilizada. Edvin Jurisevic será el encargado del VAR y Timothy Ford será el AVAR, manipulando todas las cámaras. Completan el cuerpo arbitral del partido Chris Elliott (asistente 1), Felisha Mariscal (asistente 2) y Alexis Da Silva (cuarto árbitro).

El México vs. Chile se celebrará HOY martes 6 de octubre desde las 20.30 horas del Centro de México, en el último amistoso de esta fecha FIFA. En televisión, el compromiso se podrá seguir por las señales de Azteca 7 y Canal 5. Por otra parte, se podrá seguir en forma online por las pantallas de ViX Premium, Claro Sports, Claro Sports Premium y Amazon Prime Video.