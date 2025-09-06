¿Quién es el portero japonés que generó sorpresa en redes sociales durante el México vs. Japón?

En el marco del primer duelo de la Fecha FIFA, la Selección Mexicana se enfrentó a Japón en el Oakland-Alameda County Coliseum de la ciudad homónima en el estado de California con el objetivo de ganar para seguir creciendo en confianza de cara a la Copa del Mundo 2026.

ver también ¿Dónde y en qué estadio juegan México vs. Japón por el amistoso internacional?

Pese al partido, un hecho generó sorpresa en redes sociales, más precisamente en ‘X’, ex Twitter. Y es que no todos conocían al joven portero de 23 años, Zion Suzuki, portero de los asiáticos que se desempeña en el Parma de Italia, siendo titular.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

A pesar de su juventud y su talento, que lo llevó a atajar en una de las principales ligas de Europa y en la Selección Japonesa, algunos comentarios tomaron relevancia por el aspecto del guardameta. Hijo de padre japonés y madre ghanesa, el guardameta que pasó también por el Sint-Truiden de Bélgica, fue blanco de comentarios particulares.

Acorde al sitio especializado Transfermarkt, el arquero del conjunto italiano está valuado en 20 millones de euros, una cifra para nada baja. En esa vía, más allá de lo atípico en ver a un japonés de tez negra, lo más destacado para mencionar es su rápido ascenso para asentarse en la elite del futbol de Europa.

ver también Javier Aguirre reveló una conversación que tuvo con Carlo Ancelotti sobre Hirving Lozano

Los comentarios en redes sociales sobre Zion Suzuki que generaron sorpresa

Publicidad

Publicidad

Publicidad