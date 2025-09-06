¿Cuáles son los jugadores que Javier Aguirre dejó afuera del banquillo en el México vs. Japón?

En el marco del primer amistoso de la Selección Mexicana en la Fecha FIFA de septiembre, estará enfrentando a Japón desde las 20:00 horas (Ciudad de México) en el Oakland-Alameda County Coliseum de la ciudad homónima en el estado de California.

Con el equipo confirmado y el banquillo listo, un futbolista quedó marginado del duelo y deberá esperar su momento para saber si suma minutos en el próximo duelo del parón de selecciones ante Corea del Sur el próximo martes.

La lista de jugadores de la Selección Mexicana que jugaron afuera del banquillo

El único jugador de los 25 convocados que quedó afuera del banquillo es el delantero César Huerta. El motivo radica en que sufrió una sobrecarga muscular durante el encuentro del pasado 31 de agosto entre Anderlecht por la Liga de Bélgica.

La alineación confirmada de México

Luis Malagón

Jorge Sánchez

César Montes

Johan Vásquez

Jesús Gallardo

Edson Álvarez

Marcel Ruiz

Roberto Alvarado

Orbelín Pineda

Alexis Vega

Raúl Jiménez

¿Cuándo y dónde juega México ante Corea del Sur por la Fecha FIFA?

Cabe recordar que el Tri estará jugando el próximo martes 9 de septiembre en el Geodis Park de la ciudad de Nashville, estado de Tennessee, desde las 19:30 horas (Ciudad de México).