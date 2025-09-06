Es tendencia:
Selección Mexicana

¿Cuáles son los jugadores que Javier Aguirre dejó afuera del banquillo en el México vs. Japón?

En el marco del primer amistoso de la Selección Mexicana en la Fecha FIFA de septiembre, estará enfrentando a Japón desde las 20:00 horas (Ciudad de México) en el Oakland-Alameda County Coliseum de la ciudad homónima en el estado de California. Con el equipo confirmado y el banquillo listo, un futbolista quedó marginado del duelo

Por Agustín Zabaleta

Javier Aguirre dejó afuera a jugadores para el duelo de México ante Japón
© Getty ImagesJavier Aguirre dejó afuera a jugadores para el duelo de México ante Japón

En el marco del primer amistoso de la Selección Mexicana en la Fecha FIFA de septiembre, estará enfrentando a Japón desde las 20:00 horas (Ciudad de México) en el Oakland-Alameda County Coliseum de la ciudad homónima en el estado de California.

Las alineaciones confirmadas de México vs. Japón por el amistoso internacional

Las alineaciones confirmadas de México vs. Japón por el amistoso internacional

Con el equipo confirmado y el banquillo listo, un futbolista quedó marginado del duelo y deberá esperar su momento para saber si suma minutos en el próximo duelo del parón de selecciones ante Corea del Sur el próximo martes.

La lista de jugadores de la Selección Mexicana que jugaron afuera del banquillo

El único jugador de los 25 convocados que quedó afuera del banquillo es el delantero César Huerta. El motivo radica en que sufrió una sobrecarga muscular durante el encuentro del pasado 31 de agosto entre Anderlecht por la Liga de Bélgica.

¿Dónde y en qué estadio juegan México vs. Japón por el amistoso internacional?

¿Dónde y en qué estadio juegan México vs. Japón por el amistoso internacional?

La alineación confirmada de México

  • Luis Malagón
  • Jorge Sánchez
  • César Montes
  • Johan Vásquez
  • Jesús Gallardo
  • Edson Álvarez
  • Marcel Ruiz
  • Roberto Alvarado
  • Orbelín Pineda
  • Alexis Vega
  • Raúl Jiménez

¿Cuándo y dónde juega México ante Corea del Sur por la Fecha FIFA?

Cabe recordar que el Tri estará jugando el próximo martes 9 de septiembre en el Geodis Park de la ciudad de Nashville, estado de Tennessee, desde las 19:30 horas (Ciudad de México).

