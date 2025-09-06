¿Por qué no juega Santiago Giménez en México vs. Japón por el amistoso internacional?

La Selección Mexicana inició su gira en Estados Unidos, donde disputará dos partidos amistosos con el objetivo de que Javier Aguirre siga encontrando la mejor versión del equipo. Estos encuentros son clave para probar diferentes combinaciones y ajustes de cara a la próxima temporada.

El primer partido será contra Japón a las 20:00 hs de la CDMX, y el equipo buscará un triunfo que sirva tanto para la confianza de los jugadores como para que el cuerpo técnico evalúe distintas opciones y quiénes empezarán a asegurarse un lugar fijo en las convocatorias.

Aguirre es consciente de que falta menos de un año para el Mundial 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá, y quiere asegurarse de que la Selección Mexicana llegue bien preparada y con un rendimiento superior al de ediciones anteriores.

Para el encuentro de hoy, el director técnico decidió que Santiago Giménez no juegue desde el arranque por decisión estrictamente táctica. La ofensiva estará conformada por Raúl Jiménez, Alexis Vega y el Piojo Alvarado, que deberán aprovechar su oportunidad.

Los 11 titulares de México