En el marco del primer amistoso internacional, disputado en Estados Unidos, la Selección Mexicana cayó goleada por 4-0 ante Colombia, un resultado que mueve los cimientos de toda la estructura que Javier Aguirre estuvo construyendo en los últimos meses.

Tras este duro cachetazo, y proyectando lo que se viene, más duelos ante equipos de sudamericanos, hay una estadística que el Tri debe atender. No solo para mejorar su imagen, sino más bien pensando en posibles cruces en la Copa del Mundo 2026.

Y es que, en los últimos tres años, el combinado nacional ha jugado hasta nueve partidos frente a rivales de CONMEBOL con el siguiente balance: siete derrotas, un empate y una victoria. Una cosecha muy pobre ante una región donde México siempre se mira al espejo.

Pero además de los malos resultados, también es preocupante la endeble defensiva y la pobre ofensiva de la Selección Mexicana. De esos nueve enfrentamientos permitieron 20 goles y apenas pudieron anotar siete goles. Solo le ganó un amistoso a Bolivia en 2024, de las más flojas de Sudamérica.

Los duelos de México vs. CONMEBOL en los últimos tres años

2022: México 2-3 Colombia (Amistoso)

2022: México 0-2 Argentina (Mundial Qatar)

2023: México 2-3 Colombia (Amistoso)

2024: México 1-0 Bolivia (Amistoso)

2024: México 0-4 Uruguay (Amistoso)

2024: México 2-3 Brasil (Amistoso)

2024: México 0-1 Venezuela (Copa América)

2024: México 0-0 Ecuador (Copa América)

2025: México 0-4 Colombia (Amistoso)

¿Cuándo vuelve a jugar México en la Fecha FIFA?

El equipo tendrá revancha pronto y la semana próxima se enfrentará a la Tri, equipo comandado por el argentino Sebastián Beccacece. El partido será el próximo martes 14 de octubre desde las 20:30 horas (Ciudad de México) en el Estadio Akron de la ciudad de Guadalajara.

