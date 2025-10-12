Es tendencia:
logotipo del encabezado
Selección Mexicana

El dato de México contra las selecciones sudamericanas que preocupa de cara al duelo ante Ecuador

La estadística del Tri ante los equipos sudamericanos que preocupa de cara al amistoso ante Ecuador la próxima semana.

Por Agustín Zabaleta

La estadística de México ante equipos sudamericanos que preocupa de cara al duelo ante Ecuador
© Etzel EspinosaLa estadística de México ante equipos sudamericanos que preocupa de cara al duelo ante Ecuador

En el marco del primer amistoso internacional, disputado en Estados Unidos, la Selección Mexicana cayó goleada por 4-0 ante Colombia, un resultado que mueve los cimientos de toda la estructura que Javier Aguirre estuvo construyendo en los últimos meses.

Publicidad
La demoledora opinión de David Faitelson tras la dura derrota de México frente a Colombia

ver también

La demoledora opinión de David Faitelson tras la dura derrota de México frente a Colombia

Tras este duro cachetazo, y proyectando lo que se viene, más duelos ante equipos de sudamericanos, hay una estadística que el Tri debe atender. No solo para mejorar su imagen, sino más bien pensando en posibles cruces en la Copa del Mundo 2026.

Tweet placeholder

Y es que, en los últimos tres años, el combinado nacional ha jugado hasta nueve partidos frente a rivales de CONMEBOL con el siguiente balance: siete derrotas, un empate y una victoria. Una cosecha muy pobre ante una región donde México siempre se mira al espejo.

Publicidad

Pero además de los malos resultados, también es preocupante la endeble defensiva y la pobre ofensiva de la Selección Mexicana. De esos nueve enfrentamientos permitieron 20 goles y apenas pudieron anotar siete goles. Solo le ganó un amistoso a Bolivia en 2024, de las más flojas de Sudamérica.

Los duelos de México vs. CONMEBOL en los últimos tres años

  • 2022: México 2-3 Colombia (Amistoso)
  • 2022: México 0-2 Argentina (Mundial Qatar)
  • 2023: México 2-3 Colombia (Amistoso)
  • 2024: México 1-0 Bolivia (Amistoso)
  • 2024: México 0-4 Uruguay (Amistoso)
  • 2024: México 2-3 Brasil (Amistoso)
  • 2024: México 0-1 Venezuela (Copa América)
  • 2024: México 0-0 Ecuador (Copa América)
  • 2025: México 0-4 Colombia (Amistoso)
Los dos entrenadores que brillan en la Liga MX que proponen para reemplazar a Javier Aguirre en México

ver también

Los dos entrenadores que brillan en la Liga MX que proponen para reemplazar a Javier Aguirre en México

¿Cuándo vuelve a jugar México en la Fecha FIFA?

El equipo tendrá revancha pronto y la semana próxima se enfrentará a la Tri, equipo comandado por el argentino Sebastián Beccacece. El partido será el próximo martes 14 de octubre desde las 20:30 horas (Ciudad de México) en el Estadio Akron de la ciudad de Guadalajara.

Publicidad
agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
Lee también
¿Por qué juega Gonzalo Plata en Estudiantes vs. Flamengo si fue expulsado en la ida?
Copa Libertadores

¿Por qué juega Gonzalo Plata en Estudiantes vs. Flamengo si fue expulsado en la ida?

¿Por qué no juega Lionel Messi en Ecuador vs. Argentina?
Conmebol

¿Por qué no juega Lionel Messi en Ecuador vs. Argentina?

Las alineaciones de Ecuador vs. Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas
Conmebol

Las alineaciones de Ecuador vs. Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas

La Ligue 1 quiere a Gilberto Mora en Francia
Mexicanos en el extranjero

La Ligue 1 quiere a Gilberto Mora en Francia

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo